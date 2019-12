El este y el norte se suman a las cuatro avenidas como las zonas más caras para alquilar

El crecimiento de la ciudad de San Luis comenzó a hacerse fuerte por fuera de la zona céntrica desde hace ya varios años. Y los distintos desarrollos inmobiliarios influyeron para que haya un cambio en cuanto a los intereses de la gente a la hora de buscar un alquiler. Edificios de primera categoría, torres o complejos universitarios, sea cual sea el estilo del inmueble, se asentaron en el este y el norte de la ciudad con tal fuerza que hoy esas zonas ya tienen precios de renta equiparables con los del centro de la capital.

La zona de las cuatro avenidas, esa superficie comprendida entre Lafinur, España, Juan Domingo Perón y Juan Gilberto Funes, siempre fue la más requerida en las inmobiliarias debido a la cercanía a los principales edificios administrativos, sumado a la comodidad de tener a pocos pasos un abanico de opciones de tiendas de distintos rubros. Los inversores pusieron sus ojos ahí e instalaron la oferta, que hoy en día se sigue cubriendo con una alta demanda. Sin embargo, los días de exclusividad para esta zona se terminaron.

"El este de la ciudad (zona del Dos Venados, el Hospital y Walmart) tiene muchos complejos nuevos que buscan no tanto el perfil universitario, sino de gente sola o parejas. Son departamentos cómodos y modernos que se alquilan al mismo valor que en el centro. Cerca de la Universidad Católica de Cuyo, también. Además, podemos incluir a la zona norte en este escenario", afirmó Fernando Olcese, presidente del Colegio de Martilleros Públicos de San Luis.

En estas tres áreas se pueden encontrar alquileres de departamentos de un dormitorio a un valor promedio de diez mil pesos, teniendo en cuenta que los precios son muy variados dependiendo de distintos factores.

"El alquiler de departamentos en la ciudad de San Luis no tiene valores por zonas, sino que se rige por la calidad de la unidad, los servicios con los que cuente y el tamaño. Los de un dormitorio, en lo que son las cuatro avenidas, parten desde los 7.500 a los 14 mil pesos, si vemos uno top", agregó Olcese.

El éxito del norte de la ciudad está marcado por la presencia de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL) y la cantidad de propietarios que pensaron y ejecutaron una oferta destinada a un perfil universitario de inquilino. En el Colegio también apuntaron que el Corredor Vial, inaugurado en 2011 por el gobernador Alberto Rodríguez Saá, llevó desarrollo en toda su extensión; y estimaron que el área que rodea a esa avenida seguirá creciendo. El barrio privado Universitario, frente al Viviendas Productivas, en la avenida Fuerza Aérea, también se ha posicionado como uno de los lugares con los alquileres más caros de la ciudad.

Hacia el este, todo lo que está al sur del Corredor Vial y en las inmediaciones de las avenidas Ciudad del Rosario y Héroes de Malvinas (posteriormente las dos confluyen en Avenida del Fundador) hasta el límite con Juana Koslay es una zona donde también hubo mucho desarrollo inmobiliario. En este caso, las unidades apuntan más a personas solas o a parejas sin hijos.

"San Luis cree que tiene una zona histórica que son las cuatro avenidas, pero acá se han construido muchas más unidades fuera de esa área. Cuando los inversores definen hacer un complejo, hoy priorizan el norte y el este de la ciudad porque tienen más seguridad respecto al sur y al oeste. Además, son zonas que hoy no tienen oferta por lo que se pueden potenciar", afirmó Carlos García, titular de la inmobiliaria homónima.

Carlos Berro, secretario general del Colegio de Martilleros Públicos, agregó: "Otro factor que incide en esto de los precios de las distintas zonas es el límite. En el norte y el este de la ciudad, uno encuentra sierras. Al oeste y al sur, desierto. Obviamente la gente busca estas áreas con mejores paisajes naturales, que son más lindos para vivir".

Tendencias por la crisis

Estos últimos cuatro años estuvieron marcados a nivel nacional por una crisis económica que se fue agudizando con el tiempo y en la que San Luis no fue la excepción. Esto afectó a todos los rubros y el mercado inmobiliario fue uno de ellos, sobre todo en cuanto a las ventas de inmuebles. Sin embargo, los alquileres lograron mantenerse porque en algún lugar hay que vivir.

"Nosotros nos vamos adaptando al momento. No podemos ser necios y no hacerlo, porque un inmueble vacío se echa a perder en forma real, porque los servicios y la casa se dañan con el tiempo. La unidad puede valer diez, pero si el mercado no te paga eso, uno tiene que ajustarse. Es la famosa ley de oferta y demanda", aseguró Olcese.

A eso hay que sumarle que la gente anda en la búsqueda de un techo sin la posibilidad económica de adquirir una propiedad, por lo cual siempre opta por alquilar. A pesar de la pérdida del poder adquisitivo de los puntanos, en el Colegio de Martilleros afirmaron que esto tampoco afectó a las unidades más caras.

"Notamos que últimamente hay muchas separaciones o divorcios, sobre todo de matrimonios de muchos años. Esa gente, para seguir su vida, busca departamentos de alta calidad, algo que los haga sentir muy cómodos para rehacerse. Hoy esas unidades en general están ocupadas por ese perfil de inquilino", señaló.

Ante esta demanda incesante de alquileres, muchos dueños de viviendas optaron por buscar un ingreso más, apostando a los desarrollos inmobiliarios.

"En las zonas norte y este, los propietarios construyeron en el fondo de sus casas un departamento o dos a los efectos de tener una renta que ayude a subir sus estándares de vida. Esto se ha visto durante los últimos cuatro años", manifestó García.

En la otra vereda de los alquileres caros, están los universitarios o jóvenes que hacen sus primeras experiencias independizados de sus padres. Ellos también le encontraron la vuelta a la crisis para no quedarse afuera del mercado.

"Siempre existieron los amigos que alquilan juntos para abaratar costos. Hay muchas alternativas de ese tipo, porque actualmente cuesta mucho mantener la unidad con los gastos de los servicios. Incluso se juntan varios y alquilan algo de tres dormitorios, por ejemplo", afirmó el titular de la Inmobiliaria Olcese.