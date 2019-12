Este año relevaron más de 5.600 viviendas para prevenir el Chagas

La tecnología y la salud en San Luis van de la mano para atender los distintos problemas sanitarios de la sociedad puntana, y el mal de Chagas no es una excepción. Con la aplicación "Pueblos sin Chagas", operarios del servicio Control de Vectores ya realizaron el relevamiento de más de 5.600 viviendas en lo que va del año. En total, detectaron solo cinco casos positivos en niños, hijos de madres con la enfermedad, por lo que se trató de episodios congénitos.



La aplicación sirve para hacer sondeos en los hogares puntanos que están en zonas de riesgo para determinar si hay presencia o no de la vinchuca, que puede portar el parásito Tripanosoma cruzi. Cuando detectan al insecto, subclasifican a la vivienda en "peridomiciliaria" o "intradomiciliaria, dependiendo si lo encontraron dentro o fuera de la casa. Luego se hacen las fumigaciones correspondientes.



"Al día de hoy se han evaluado 5.642 viviendas en lo que va del 2019. Año a año vamos implementando nuevas acciones. En 2017 se hicieron 2.333 viviendas, en 2018 fueron más de 6 mil. El de este año es un número parcial ya que nos quedan algunas semanas más de actividades hasta el 31 de diciembre", precisó Rodrigo Verdugo, jefe de Epidemiología.



Indicó que el balance es muy positivo, ya que se plantean el objetivo de relevar cinco mil viviendas en el año, por lo que tanto el año pasado como el actual lograron cumplir y superar esas expectativas.

"Cuando hay vector, se rocía con insecticida. Además, se toma una muestra sanguínea de todos los habitantes"





Luego agregó: "La aplicación ha ido evolucionando en el tiempo, así como también la adherencia del personal para subir los datos. El primer año quizás no todos hicieron la carga adecuada, y eso fue mejorando. También ayudó a la evolución la absorción de personal que hizo el Estado del Plan de Inclusión. Ganamos números de operarios en el interior provincial que pasaron a ser planta del Gobierno".



En cuanto a los resultados, Verdugo confirmó que detectaron 30 casos sospechosos, de los cuales, cinco dieron positivo. Se trató de niños, hijos de madres que padecen la enfermedad.



"Siempre trabajamos para lograr una mejor cobertura, por eso volvemos a visitar algunas casas para ver si el rociado con insecticida surtió efecto. Además de este trabajo, se hace la toma de muestra sanguínea de las personas que habitan la vivienda para ver si han adquirido o no la enfermedad. No todas las vinchucas tienen el Tripanosoma cruzi, por eso cada vez que se encuentra una vivienda con el vector, se realizan las pruebas de sangre", afirmó el funcionario.



La aplicación es usada por los operarios del servicio Control de Vectores.





Además de la aplicación usada por el personal de Control de Vectores, también cuentan con una página web a disposición (www.pueblosinchagas.sanluis.gob.ar) de la gente, donde se puede consultar información esencial sobre la enfermedad y la vinchuca, sobre los tratamientos de la patología y cómo prevenirla. Asimismo, cada ciudadano puede cargar una denuncia si ha detectado al vector en un domicilio, para que las autoridades puedan constatarlo con una visita. En el sitio también se puede ver un mapa con los casos señalizados.

Si bien el relevamiento se hace en toda la provincia, las zonas norte y centro del territorio puntano son determinadas como las de mayor riesgo. El jefe de Epidemiología precisó que el Departamento Belgrano es principalmente donde más puede haber presencia del vector, debido a sus similitudes ambientales con el monte chaqueño, el hábitat ideal de la vinchuca.

"Barrio sin Dengue"

La otra app que manejan en Epidemiología es "Barrio sin Dengue", que ya está lista para entrar en acción otro año más con la llegada del verano.

"La presencia del vector del dengue es estacional. En poco tiempo seguramente recibiremos denuncias por su presencia a través de la aplicación. Tiene la posibilidad de la denuncia ciudadana, pero su funcionamiento depende prioritariamente de la carga que hacen los operarios del servicio Control de Vectores", explicó Verdugo.