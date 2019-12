Martina Del Trecco transformó sus sueños en realidad

Estaba acostada, esperando que se hiciera la hora de viajar a Uruguay. Y pensar que antes hablaba con mi papá, con mis amigas y siempre les decía: 'Quiero estar en la Selección, quiero estar en River, quiero llegar'. Y ahora no puedo creer todo lo que me está pasando. Es algo inexplicable, es mi mundo. Representar al país es todo. Y estar en River, en el club que más amo y del cual soy hincha, es increíble. Estoy feliz". Quien recuerda es Martina Del Trecco, la futbolista surgida en Aviador Origone de Villa Mercedes, que cumplió 18 años en octubre.

Marti está en su casa recuperándose de la doble fractura en el maxilar inferior que sufrió en un partido amistoso ante Uruguay, con la Selección Argentina Sub 20. Fue su debut con la "Albiceleste". Del Trecco fue titular en el partido que las dirigidas por Carlos Borello perdieron 2 a 1 y Paloma Fagiano, la puntana, entró en el segundo tiempo. En el complemento, la riverplatense tocó el cielo y el infierno con las manos. Martina hizo un gol y sufrió la lesión con pocos minutos de diferencia. "Loana Bernhard (Instituto de Paraná) recibió por el extremo derecho, se metió al área y tiró la pelota hacia la izquierda. Yo le pegué con la pierna derecha, con tres dedos, al ángulo de la arquera. Estoy muy feliz por haber debutado con la Selección, aunque haya sido un amistoso para mí es algo increíble. La confianza que me dan el DT y los profes es gratificante. Además es un lindo grupo, hay mucho compañerismo".

—¿Cómo fue el golpe?

—Fue un tiro libre a favor nuestro. Era una jugada preparada. Carlos (Borello) quería que me metiera al primer palo a cabecear. Milagros Otazú (Racing) ejecutó el tiro, yo fui al primer palo, le pegué a la pelota y la tiré afuera. La arquera uruguaya salió con los puños y la rodilla arriba. Me golpeó la mandíbula con la rodilla. Entonces perdí el conocimiento. En ese momento nunca pensé que me había fracturado. Encima en esos últimos minutos veníamos muy bien. Son cosas del fútbol. Pero nos molestó la actitud del árbitro. Yo estaba tirada en el piso con sangre y el árbitro en un momento dijo: "Que haya sangre no significa que sea penal".

A Del Trecco la operaron en Montevideo, en la Clínica Española, y un día después ya estaba con la delegación argentina, que aún tenía un partido pendiente con las locales. "Estoy agradecida por todo lo que hizo la AFA por mí. Mis compañeras me mimaron como nunca, se preocuparon mucho. Disfruté estar al lado de ellas, aunque ya no podía jugar, porque son un ejemplo como personas y como jugadoras", aseguró Martina.

—¿Ahora cómo sigue el tratamiento?

—El 25 de diciembre viajo a Buenos Aires para que me saquen los puntos de la boca. Además tengo dos tornillos de cada lado con una gomitas. Y el 5 de febrero me dan el alta definitiva.

—¿En febrero volvés a River?

—No, viajo el 8 de enero. Ahí ya voy a poder empezar a trotar y a hacer gimnasia, para no perder musculatura. El 9 empieza la pretemporada, pero yo voy a ir de a poco. En febrero ya podré entrenar normalmente.

—Hiciste dos goles, a Platense y San Lorenzo.

—Sí, en River estoy sumando minutos. Cada día aprendo más, eso es lo que me interesa y no competir por un puesto. Si se me da ser titular sería genial; si no, seguiré para adelante. Me gusta el grupo del club, el apoyo que me dan. Eso a una jugadora del interior le hace muy bien.

Ahora, Martina cultiva la paciencia en Villa Mercedes. Puede abrir poco la boca y se alimenta solo con líquidos. La acompañan su familia y amigos. Ya tendrá tiempo de ir detrás de la pelota.