Taylor Swift se mostró feliz de estar en el musical "Cats"

La cantante y actriz Taylor Swift tomó clases para imitar los movimientos de los gatos como preparación para "Cats", la adaptación a la pantalla grande del musical de Andrew Lloyd Webber, según declaró ella misma a la publicación especializada Variety.

Swift no dudó en integrarse al elenco de "Cats" -protagonizada por Idris Elba, Jennifer Hudson, Jason Derulo, Ian McKellen y Judi Dench-. Ella quería estar lista para su gran número, "Macavity", y en caso de que Lloyd Webber la alistara para escribir una nueva canción para la película.

Dijo que su adaptación fue más rápida y fácil de lo esperado, en la forma de "Beautiful Ghosts", una balada confesional interpretada por la gata callejera Victoria (Francesca Hayward) que sirve como sostén a "Memory", la canción característica de la producción.

Cuando "Cats" se estrenó en Nueva York el pasado 16 de diciembre, Swift todavía no la había visto y estaba ansiosa por ver cómo se vería la "tecnología de pelaje digital" del director Tom Hooper, un largo proceso de posproducción en el que los actores humanos se convertían en gatos.

Swift contó sobre su relación con Hooper: “Cuando estaba por hacer 'Los miserables' (2012), me llamó para el personaje de Cosette, que luego hizo Amanda Seyflied, porque yo no soy soprano, así que le supliqué interpretar el personaje de Eponine, porque me fascinó su canción, y poco después me encontré volando a Londres”.

La cantante hizo una prueba de pantalla con Eddie Redmayne “y fingí morir en sus brazos, lo cual fue fabuloso, pero no obtuve el papel y la actriz que lo interpretó en el West End consiguió ese papel. Pero lo pasé muy bien con eso. Solo pensé que si alguna vez tenía la oportunidad de trabajar con Tom, sería la gran experiencia que fue”.

Télam