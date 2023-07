Dos shows de Taylor Swift provocaron terremotos de 2,3 en la escala de Richter

Dos terremotos de magnitud 2,3 en la escala de Richter se registraron en la ciudad estadounidense de Seattle los pasados 22 y 23 de julio a raíz de las presentaciones de Taylor Swift en el estadio Lumen Field de Seattle, a las que asistieron alrededor de 70 mil personas cada noche.

Así lo registraron las mediciones de la Red Sísmica del Noroeste de Pacífico, según consignan medios locales, que atribuyeron el fenómeno a una combinación entre el furor de los miles de fans y la potencia del equipamiento de sonido utilizado.

Los sismógrafos mostraron sorpresa al comentar que la magnitud del movimiento telúrico coincidió ambos días y a la misma hora, con picos máximos alrededor de las 19.30 y a las 21.30, por lo que se estima que ocurrieron en algún pasaje en particular del concierto.

"Me sorprendió que pudiéramos ver algo tan coherente", comentó la sismógrafa de la estación Mouse Reusch a "The New York Times".

Taylor Swift visitará por primera vez la Argentina en noviembre en donde ofrecerá conciertos los días 9, 10 y 11 en River, como parte del recorrido sudamericano de su gira "The Eras Tour".

Antes de conocerse esta particularidad, la artista había publicado en sus redes sociales: "Seattle se ha convertido en uno de mis fines de semanas favoritos. Gracias por todo. Por todos los aplausos, gritos, saltos, bailes, y cantos a pleno pulmón".

Lo cierto es Taylor Swift se había convertido en julio en la primera mujer en la historia en tener cuatro álbumes en el top 10 de la revista Billboard y en la artista femenina con mayor cantidad de discos que alcanzaron el primer puesto, al llegar su última placa "Speak Now" a la cima. Ahora también puede anotar en su haber el récord de haber provocado literalmente dos pequeños terremotos.

Télam/MGE