Villa Mercedes: vecinos se quejan por los ruidos de una pista de motos

Este año, el club Aviador Origone sumó una nueva práctica deportiva: el Campeonato de Óvalo Mercedino (COM), una competencia nocturna en la que corren motocicletas de distintas cilindradas. Si bien obtuvo muchos adeptos, también cosechó varias quejas de los vecinos del Quintas de Betbeder, que están alrededor del predio, y que, molestos, dijeron que no pueden dormir en las madrugadas. La comisión directiva señaló que los convocarán a una reunión para llegar a un acuerdo y, mientras tanto, suspendieron la próxima fecha de la carrera.

El conflicto surgió a mediados del mes pasado, después que largara el certamen que consta de 9 fechas. "Está en el centro de nuestro barrio. Nos sorprende este tipo de actitud de los funcionarios porque han instalado un ruido molesto imposible de sostener en una zona urbana. En la madrugada no podemos conciliar un minuto de paz por los escapes de las motos y del locutor que anima y cuenta todo lo que ahí ocurre", contó Luis, uno de los residentes.

El club está ubicado en la esquina de Betbeder y Jorge Iván Roca, camino a la Circunvalación. Las competencias son los sábados desde las 22 hasta las 2, ya pasaron dos pero en la última el horario se extendió hasta cerca de las 5.

"Funciona hasta altas horas de la noche. Hemos llamado al 147, se han hecho presente los inspectores pero nos dijeron que tienen autorización. Nos enteramos de esto el día que arrancaron con las carreras. Afecta a 600 metros a la redonda porque no podés dormir por las motos con escape libre. Hubiésemos preferido que hicieran una encuesta de vecinos, como debe ser, antes de autorizarlos. El ruido excede lo normal para poder descansar. El barrio fue creado para ser tranquilo, sin actividad nocturna, ni salones de fiesta y pedimos que respeten la ordenanza. Que desde la Intendencia nos convoque para escucharnos y por lo menos llegar a un acuerdo", consideró Pablo, otro de los vecinos.

El secretario de la COM, Miguel Becerra, habló con El Diario y sostuvo que están abiertos al diálogo. "Nuestra idea es charlar con ellos. Esto es una competencia nacional y por eso nos hemos excedido un poco más de las 2 de la mañana, en esto estamos fallando y si es por eso, los vecinos tienen mucha razón. Pero no vamos a estar eternamente allí porque termina en marzo. Nos reunimos con la Municipalidad y la intención es trabajar en normas de convivencia con los que allí viven", remarcó.

En los próximos días convocarán a la comisión vecinal para lograr un acuerdo, pero mientras tanto decidieron suspender la fecha 3, prevista para el sábado.

Becerra resaltó que cumplen con las reglamentaciones deportivas y de seguridad. "Estamos fiscalizados por el Motoclub San Luis, por la Asociación Argentina de Volantes, tenemos seguro por cada piloto, dentro de la pista invertimos en una manga inflable para proteger a los pilotos en el caso de que lleguen a pegar al paredón, que no se hagan nada. Invertimos mucho dinero en que sea seguro el piso y las motos no derrapen. Hemos hecho absolutamente todo lo que se encuadra en la normativa para no estar en falta", enfatizó.