Un motochorro la asaltó en la puerta de su casa

Una joven que llegaba a su casa junto a su hija, en el barrio El Hornero de San Luis, fue asaltada este miércoles por un motochorro que la amenazó con un arma de fuego y le robó una mochila con todas las pertenencias que llevaba.

El atraco fue dado a conocer por la víctima, Leila Ordóñez, a través de su cuenta de Facebook. La joven acompañó la publicación con dos videos del asalto, que fue registrado por una cámara de seguridad. El primero muestra la llegada del delincuente, el segundo, cuando se va, llevándose el botín.

“Este hdp me robó hoy a la mañana en la puerta de mi casa, en el barrio El Hornero, en la calle Victoria Ocampo”, contó Leila en Facebook.

Entrevistada por El Diario, detalló que fue a las diez y cuarto. “Estaba bajando del auto con mi hija y me apuntó con un arma. No me pegó, solo me apuntó y me dijo que no gritara, que le diera toda la plata y que me callara la boca por mi hija”, relató.

En la primera filmación se ve cuando el asaltante –“era joven”, contó la chica– llegó en moto, con el casco puesto, lo que impide que se le vean las facciones, y estacionó junto al cordón de la vereda. Es robusto, vestía bermudas, una remera y llevaba una mochila en la espalda.

Se bajó sin prisa, probablemente porque estaba midiendo los movimientos de la víctima y caminó en el mismo sentido que llevaba en la moto, siempre con el casco puesto. Unos metros más adelante se levantó la remera y sacó un arma de fuego de la parte delantera de la cintura.

Se fue contra la chica, la amenazó con el arma y le quitó la mochila. Adentro “tenía el DNI mío y el de mi hija y el celular Iphone 7 plus negro”, detalló la joven asaltada.

El segundo video muestra cómo el delincuente se ponía el bolso de la víctima en el pecho y se lo sujetó a un hombro, mientras volvía a la moto sin prisa. Se subió al vehículo, giró en “U” y escapó por la misma calle, en el sentido contrario al que llevaba cuando llegó.

Leila contó que ya bloqueó su teléfono y pidió que le avisen por Facebook si lo ven publicado para la venta.

La joven fue después a la Comisaría 3ª, a hacer la denuncia, pero no pudo hacerla. “Estuve una hora y no me atendieron, me fui porque tenía que ir a trabajar, iré mañana (por este jueves)”, señaló.

“Esta mañana vino una señora a la que le habían robado en la puerta de la casa, le dijeron que esperara, que estaban atendiendo a otra persona. Estuvo esperando y después se fue. Quisiéramos contactarla”, afirmó el jefe de la seccional, comisario inspector Marcelo Sepúlveda.