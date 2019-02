Denunció que una patota le dio una paliza a su hijo para robarle

Regresaba a su casa y lo asaltaron. Viviana Elizabeth González Ali denunció que un grupo de unos seis jóvenes asaltó y golpeó a su hijo en la avenida Sarmiento, cerca de la Iglesia de la Medalla Milagrosa, a cinco cuadras de la Comisaría 2ª.

La mujer publicó en su cuenta de Facebook una serie de fotografías donde mostraba las lesiones que sufrió su hijo Facundo Agustín Zuzzi González, de 19 años. En ellas se ven lesiones e inflamación en la boca y escoriaciones en la nariz.

Entrevistada por El Diario, la mamá de Facundo contó que el hecho ocurrió la madrugada del miércoles, cerca de las 2, cuando el joven regresaba caminando desde la casa de su abuela, ubicada en la calle Raúl B. Díaz, hacia la suya, ubicada en la zona del Hospital San Luis.

“Iba caminando y lo sorprendieron de atrás. Le golpearon la cabeza, el resto del cuerpo, y le quisieron cortar el cuello con una navaja. Les pidió que por favor no hicieran eso. Todavía tiene un raspón” causado por esa agresión, detalló Viviana.

Para ella, hubo “un ángel de la guarda”, porque en ese momento pasó “Quique”, un amigo de su hijo. “Lo reconoció porque Facundo es de San Lorenzo y andaba con la camiseta. Lo vio y dijo ‘es el flaco Zuzzi’. Como iba en auto paró y se bajó a auxiliarlo. Al verlo, los atacantes huyeron y tiraron el documento de mi hijo”, dijo algo aliviada Viviana.

Para ese entonces, Facundo había quedado tendido en el suelo, inconsciente. “Le robaron 700 pesos, las zapatillas y un celular Motorola”, indicó su madre.

Dijo que el amigo lo cargó en el auto y lo llevó hasta su casa. Recordó que cuando vio a su hijo todo malherido de inmediato comenzó a llamar a una ambulancia y al 911 para pedir auxilio. “No me atendió nadie. También llamé a un policía de apellido Molina (jefe de la Comisaría 2ª) y atendía la llamada y cortaba”, expresó la mujer. Al respecto, el comisario inspector Roberto Alejandro Molina dijo que tanto en la dependencia como en su teléfono personal no recibió llamadas de la mujer. Señaló que no estaba al tanto del hecho pero que de igual manera hará una averiguación.

"Mucha impotencia"

Como la madre del joven no logró conseguir ayuda médica urgente decidió llevar por sus propios medios a su hijo hasta el sanatorio Rivadavia, donde “le realizaron una tomografía para ver si los golpes que recibió en la cabeza le habían dejado alguna secuela”.

“Gracias a Dios salió todo bien. Le colocaron un miorelajante y analgésicos. También le realizaron un control de vómitos y fiebre. La pasamos muy mal”, aseguró la mujer.

Luego del mal trance que pasó el joven, su madre contó que ya está de buen ánimo, pero “tiene mucha impotencia por lo que le sucedió”. “El 26 comienza la carrera de técnico radiólogo, espero que para ese día ya esté bien. Yo estoy muy mal porque pienso que si me lo hubiesen matado me mataba yo también”, dijo.

Viviana dijo que otro de sus hijos, que es abogado, le sugirió que a la denuncia la hiciera directamente en la fiscalía de turno. “Aparentemente, dicen que tendrían una pista sobre un grupo de vándalos que habría en la calle Sarmiento. Espero justicia y voy a seguir a fondo la causa, voy a investigar porque así como le pasó a mi hijo les puede pasar a otros”, concluyó la mujer.