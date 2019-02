Analizan 12 cámaras de seguridad para reconstruir las últimas horas de Natacha Jaitt

Los fiscales que investigan la muerte de Natacha Jaitt analizan las imágenes de las 12 cámaras de seguridad, del salón Xanadú, para contrastarlas con los dichos de los cinco testigos. Por otro lado el abogado de la familia de la víctima reiteró que pudo haberse tratado de un "homicidio o algún otro delito".

“Estamos en la etapa de análisis y evaluación de toda la prueba producida hasta el momento y los videos son una pieza fundamental para poder dilucidar qué paso la madrugada del sábado con la víctima”, dijo una fuente judicial.Los teléfonos de Jaitt y de los cinco testigos también es otra evidencia que los fiscales esperan para analizar mensajes, audios, fotos, videos y llamadas.

El equipo especial de fiscales que investiga el caso analizan horas el minuto a minuto desde que Jaitt llegó al lugar, hasta su deceso y la llegada de la policía. “Vamos a comparar la versión que dio cada uno de los cinco testigos con lo que se ve en los videos. Si notamos alguna contradicción, podríamos llamar nuevamente a algún testigo para que amplíe sus dichos”, agregó uno de los investigadores.

Una de las primeras cosas que observaron los fiscales es que luego de la muerte de Jaitt, cuando huyen los testigos, uno de ellos cruzó la calle y se deshizo de algún objeto, algo que no dijo en su declaración horas después a la Policía.

“Se lo ve haciendo un movimiento típico de descarte en una zanja llena de agua. Si tiró droga no lo vamos a saber porque no se observa en las imágenes y porque se hizo una requisa en el lugar con bomberos y no se halló nada relevante”, dijo la fuente judicial.

También se indicó que tal como contaron cuatro de los testigos, en una de las cámaras se puede observar, aunque no en primer plano, que algunas de las personas presentes se acercaban a un sitio donde “aparentemente hubo consumo de droga”.

Este lunes a la mañana, el Procurador General de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, aseguró que si bien existen fuertes indicios de que la muerte de Jaitt "se produjo por causas naturales", tanta evidencia hacia esa línea investigativa genera "ciertas sospechas" entre los fiscales.

Alejandro Cipolla, ex abogado de Jaitt y quien representa a la familia, reiteró ante la prensa que su hipótesis es la de un "homicidio" y dijo incluso que su muerte pudo ser “encargada por otra persona que no se encontraba en el lugar".

Télam