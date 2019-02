Franco “El Huesito” Díaz abandonó el Hospital

El joven que se encontraba internado con 12 heridas de bala se fue sin el alta médica.

Desde que fue baleado, el lunes pasado en el barrio Virgen de Luján de la ciudad de San Luis, Franco “El Huesito” Díaz poco colaboró con quienes buscaban ayudarlo. En todo momento fue reticente con los médicos que lo asistieron tras recibir doce heridas de bala en distintas partes del cuerpo. Del mismo modo, actuó él y su familia al no aportar datos a la Policía para avanzar en la investigación y dar con su agresor. La última muestra de rebeldía fue el abandonó, sin alta médica, del Hospital de San Luis este miércoles a la tarde.

El joven, de 28 años, se encontraba con buena evolución, pero bajo control médico de por lo menos 24 horas más para, una vez estabilizado, analizar la posibilidad de ser intervenido quirúrgicamente.

Ayer, el director del Hospital, Leonel Anello le había informado a El Diario que Díaz se encontraba “clínicamente estable, pero quirúrgicamente expectantes por las heridas de bala en el tórax y la zona inguinal.

El jefe de la Policía de San Luis, Fabricio Portela dijo que ya estaba al tanto de la ida de “El Huesito”. Que había sido notificado por autoridades del Hospital, quienes también le informaron que no se dejaba atender y curar. “De igual manera, la Policía trabaja de oficio en este caso en particular para esclarecer la situación, aunque hasta el momento no hay ningún detenido”, agregó.