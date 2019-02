Hay un sospechoso por el tiroteo que dejó a un hombre herido

Por el momento, la identidad del presunto agresor está en reserva. La directiva que tiene la Policía es reunir más pruebas.

Aunque Franco "El Huesito" Díaz no ha querido hablar sobre el tiroteo que sufrió cerca de las 13 del lunes, cuando estaba en la vereda de una casa del barrio Virgen de Luján de San Luis, los investigadores tienen la sospecha de quién puede ser el hombre que le causó doce heridas de arma de fuego y luego escapó en un auto gris, posiblemente un Volkswagen Cross Fox.

De cualquier forma, mantienen en reserva su identidad, dado que las averiguaciones recién comienzan y la directiva del juez Penal que está de turno por estos días, Ariel Parrillis, "es que reunamos pruebas; hay que reforzar la investigación", explicó este martes la subcomisario Nadya Guzmán, de la oficina judicial de la Comisaría 3ª. Comentó que tienen 30 días para trabajar el sumario. El sospechoso no vive en el barrio, y tendría antecedentes, dijo la policía.

Aunque la decisión de Díaz ha sido la de no denunciar el hecho, los efectivos de la mencionada seccional del sur de la ciudad trabajan de oficio, y han tomado declaraciones testimoniales a vecinos y han solicitado registros de las cámaras de seguridad de las inmediaciones, confirmó la subcomisario. "Estamos a la espera de las captaciones fílmicas", refirió.

Si bien han obtenido, gracias a los relatos de los vecinos, la referencia de que el ataque fue perpetrado por el conductor de un vehículo gris, con quien Díaz estuvo hablando previamente, no hay mucha apertura de los vecinos a hablar. "Muchos no se quieren meter, por miedo, o para no tener problemas con nadie", indicó Guzmán.

En efecto, en un recorrido que este martes hizo por la zona, El Diario entrevistó a algunos vecinos que residen cerca de la casa en donde fue el ataque, en Chacho Peñaloza 1505, en la manzana A. Pero la mayoría dijo que no había presenciado el hecho, y que poco y nada sabían. Unos familiares de Díaz que residen a la vuelta del lugar donde fue la balacera tampoco quisieron dar notas.

Solo uno de los vecinos confió que un rato antes, a través de su ventana, vio a Díaz conversar con una joven bajo la sombra de los árboles de esa vivienda. "El Huesito" estaba sentado en la vereda, recordó. Dijo que luego llegó un auto gris, y que Díaz habló con el conductor a través de la ventanilla.

Según el hombre, el agresor "le disparó desde adentro del auto". Pero aclaró que él no vio el tiroteo, ya que estaba en la cocina, preparando el almuerzo. "Por suerte no estaban mis nietos en el patio delantero. Justo los hice entrar a ver una película. Si no, capaz que me mataban a alguno. Esos pedazos que faltan es por los impactos de bala", dijo, señalando la pared.

Ayer, al preguntarle a Guzmán si con el correr de las horas pudieron establecer cuántos disparos hizo el agresor, la subcomisario contestó que "aparentemente, han sido cinco o seis", tal como había indicado un testigo. "Quizá pudo haber uno o dos más; es decir, ocho, como máximo", agregó.

Consultado ayer por el estado de Díaz, el director del Hospital San Luis, Leonel Anello, informó que estaba "clínicamente estable, con buena evolución hasta el momento". Respecto a la posibilidad de que necesitara ser sometido a alguna operación, dijo que era un paciente "quirúrgicamente expectante por 48 o 72 horas más, sobre todo por la herida en el tórax y en la zona inguinal".

La Policía tiene que incorporar un informe médico específico, dijo Guzmán. "Pero no se quiere dejar atender, y se quiere ir" del hospital, reiteró ayer la subcomisario.