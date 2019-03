Atropelló y escapó: el conductor dijo que no recuerda el accidente

Dio a entender que al momento de arrollar con su auto a la motociclista sufrió un ataque epiléptico.

Roxana Cánovas no mejora. La motociclista que fue arrollada por un auto en una esquina de Villa Mercedes no logra superar la terapia intensiva. Después de estar cinco días internada en el Policlínico Regional fue trasladada a Río Cuarto. Ese cuadro clínico agravó la calificación del delito por el que fue detenido Alfredo Szuma Volmer, el conductor que la habría atropellado y ni siquiera se habría detenido a auxiliarla. Cuando el hombre trató de explicar qué había sucedido dijo que recordaba solo lo que ocurrió antes y después del accidente, pero puntualmente del momento del choque no tiene registro, dejando entrever que quizá sufrió un ataque epiléptico.

El hombre de 54 años fue arrestado el viernes por orden del juez Santiago Ortiz. Está imputado por "lesiones gravísimas culposas agravadas por darse a la fuga, por no intentar socorrer a la víctima y por conducir con exceso de velocidad".

El mismo día que lo detuvieron fue indagado. Pero se abstuvo y su abogado pidió seis días de prórroga del arresto. Pese a su silencio ante el juez Contravencional y Correccional, cuando estuvo demorado en la Comisaría 8ª, antes de irse de la seccional, le tomaron declaración y, en esa oportunidad, Szuma Volmer habló.

Lo que le dijo al personal policial trascendió en las últimas horas. El imputado contó que el lunes alrededor de las diez de la mañana salió en su auto, un Ford Galaxy, hacia Riobamba y Las Heras. Iba a lo de un tal Coria, a "suministrarle medicación". Según afirmó fue Roxana, su esposa, de la que no recordaba el domicilio, quien le pidió que le alcanzara los remedios al otro hombre.

Relató que como a las doce se fue con Coria de Riobamba y Las Heras, en su auto. No tenían que ir lejos, apenas a unas tres o cuatro cuadras de allí, hacia el oeste. Aseguró que lo último que recordaba de ese momento es que subieron a su auto. "Después de eso no se acuerda qué más ocurrió hasta que una motociclista policial comenzó a hacerle señas y le antepuso su rodado para hacerle descender la marcha", refiere su declaración.

En ese instante dijo que no entendía nada de lo que pasaba, ni siquiera se ubicaba en tiempo y espacio. Los efectivos le preguntaron si toma alcohol o consume algún medicamento, y Szuma respondió que no bebe, pero que sí toma dos remedios, que tiene prescriptos desde hace 17 años, porque padece epilepsia.

El accidente ocurrió en Riobamba y Sallorenzo. De acuerdo a las averiguaciones, después de atropellar a la mujer y pasarla por arriba con su auto, siguió la marcha unas 25 cuadras, hasta que la Policía lo detuvo.

Cánovas sufrió múltiples fracturas y respira con un aparato.