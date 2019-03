Catorce años de prisión para el anestesista que intentó matar a una joven

El anestesista Gerardo Billiris fue condenado a la pena de 14 años de prisión por haber suministrado drogas y querido matar a una joven en 2017 en el barrio porteño de Palermo y por el abuso sexual de otra chica, según el veredicto leído este jueves por la tarde en los tribunales federales de Retiro.

La sentencia fue impuesta por el Tribunal Oral Federal (TOF) 8, que también dictó la pena de seis años de prisión al ex relacionista público y actor Juan Martín Mercado (24), por haber entregado las drogas y facilitado el lugar donde ocurrieron los hechos. Mientras que absolvió al tercer imputado, Christopher Rosenthal (27), que había llegado a juicio por un hecho de abuso.

“Fue muy fuerte estar (en la lectura del veredicto). Esperaba una pena más alta, pero estoy contenta con el resultado, él tiene por lo menos 14 años para pensar”, dijo Belén Torres, la joven que fue desfigurada por Billiris y se animó a contar públicamente su historia.

“El daño que me hizo no me lo saco ni con 14 años ni con 20 ni con nada”, agregó la víctima, que escuchó la sentencia agarrada de la mano de su padre.

Consultada sobre las disculpas que el anestesista dio en la audiencia de la mañana, Torres sostuvo que “esta gente, después del daño que hizo, se acuerda de su familia, de sus hijos y pide perdón” y dijo que “se olvidó de las demás chicas”.

Por su parte, su abogado, Fernando Burlando, señaló que “se trata de una pena elevada”. Pero teniendo en cuenta que habían pedido una condena de 50 años no sabe si apelarán hasta leer los fundamentos, que se darán el 12 de abril.

“Cuando se ve el dolor de estas chicas, ninguna pena es suficiente”, acotó.

Los jueces Sabrina Namer, Gabriela López Iñiguez y Nicolás Toselli aplicaron la pena de 14 años a Billiris y una inhabilitación especial 10 años por ser “autor de homicidio en grado de tentativa en concurso real con suministro de estupefacientes para uso personal reiterado en dos oportunidades en perjuicio de Belén Torres”.

Además, lo hallaron responsable del “abuso sexual agravado” de otra víctima, L. A, a la que también drogó, y de haber facilitado el lugar donde se consumaron dos de los hechos.

En el caso de Mercado, se lo condenó como “autor de suministro de estupefacientes en concurso ideal con facilitación del lugar” en el caso de Torres y dos víctimas más y se lo absolvió por un abuso sexual de 2016.

En tanto, el tribunal absolvió a Rosenthal, el único imputado que estaba en libertad, por el abuso sexual con acceso carnal del que había acusado y el joven se abrazó con toda su familia, que lo estaba acompañando en la sala.

