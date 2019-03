Semana Santa salada: el pescado subió hasta un 30%

Las subas se evidencian en los últimos tres meses y no descartan que haya otro incremento del 25 por ciento.

La postal se repite cada año, llega Semana Santa y empiezan a cambiar los precios en las pescaderías. Según reconocen los propios locales, el incremento de estos tres meses es de un 30 por ciento. Además, dicen que se espera una nueva suba del 25 por ciento dos semanas antes de la celebración. Aseguran que se debe a los altos costos de los combustibles y la electricidad.

Aunque la Iglesia Católica no hace un pedido expreso de comer pescado durante Semana Santa, evitar las carnes rojas pone al atún, salmón y merluza como las vedettes de esos días. Guillermo Martínez, dueño de "Atlántida", ubicada en Chacabuco entre Belgrano y Ayacucho, comentó que desde marzo del año pasado hasta hoy, el acumulado de todos los aumentos ronda el 60 por ciento. "Es bastante preocupante la situación. Indefectiblemente sube la nafta, la luz y automáticamente se traslada a los productos", comentó Martínez, quien precisó que resignan ganancias para poder vender.

En "Atlántida" varios productos han sufrido variaciones en los precios, pero también tiene ofertas para que los puntanos preparen los platos en la Cuaresma. Según su dueño, los productos que más salen son los medallones de merluza rebozados y el kilo ronda los 185 pesos, el medio 250, mientras que los de pollo pueden llegar a costar 300 pesos. Otro de los más elegidos por su valor, un tanto más económico, es el filete de merluza, el kilo cuesta 225 y el medio 300 pesos.

Los que estén dispuestos a romper el chanchito y comer salmón deberán contar con unos buenos pesos. El año pasado el kilo estaba a 450 y este año se encuentra a 700 pesos. Martínez no descarto un nuevo incremento en estos días y aseguró que se prevé que sea del 25 por ciento.

Además remarcó que no pueden dejar los precios fijos porque cambian todos los días y aclaró que desde hace un tiempo tienen que resaltar que "la lista de los productos está sujeta a modificación sin previo aviso". "Tratamos de que nos sirva a todos. Yo no puedo tener mucho tiempo la mercadería y ellos pueden acceder al pescado", expresó el dueño de "Atlántida" y destacó que "son pocos los que pueden resistir. Mientras podamos seguiremos firmes".

"Nosotros somos nuestro propios proveedores, viajamos y buscamos precios en Mar del Plata. También vendemos como mayoristas para tener otros ingresos. No se puede hacer magia, si todo sube no nos queda otra que aumentar", dijo.

Algo no muy distinto sucede en la pescadería "Del Vasco", ubicada en Maipú entre Bolívar y Lavalle, en donde los productos aumentaron un 30 por ciento. Su encargado Joel Tejera, indicó que los clientes consultan los precios para no estar desprevenidos. Precisó que los pescados que más se consumen son el filete de merluza, el atún y el pollo de mar. El valor por kilo de cada uno está en 240 pesos. Otros de los seleccionados son los medallones de merluza, tomate y queso que cuestan hasta 195 y el kilo del atún 700 pesos.

"Los proveedores nos avisaron que habrá un ajuste del 25 por ciento. De todas maneras no nos sorprende porque todos los años para estas fechas sube todo", manifestó Tejedor.

La pescadería "La Botica del Mar", expone los precios de sus productos en una pizarra. El kilo de filete de merluza cuesta 268, mientras que el lomo de atún y el pollo de mar rondan los 279 pesos. Un poco más caro es el salmón rosado que llega a los 935 pesos.