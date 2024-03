Así funcionarán los servicios el fin de semana extralargo

El fin de semana extra largo, que arranca este jueves y finaliza el martes 2 de abril, verá alterados muy pocos servicios públicos y actividades habituales en la ciudad de San Luis.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) confirmó que todas las entidades bancarias permanecerán cerradas durante los seis días consecutivos por los feriados nacionales de Semana Santa, el feriado puente y el Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas.

Aunque el Jueves Santo no es considerado un feriado oficial (día no laborable), no habrá actividad bancaria en ninguna localidad, lo que podría generar inconvenientes para quienes necesiten realizar operaciones presenciales.

El último día hábil de marzo para los bancos será este miércoles y las actividades se retomarán el miércoles 3 de abril en los horarios habituales. Durante este período, los servicios de cajeros automáticos, homebanking y sistemas de pagos digitales seguirán operativos. Las tarjetas de débito y crédito funcionarán con normalidad, habilitadas para realizar pagos y transferencias.

Comercios, a criterio del dueño

En cuanto a los distintos rubros del comercio este jueves, aunque es un día no laborable, la gran mayoría estará abierto. Viernes y sábado quedarán a decisión de los dueños abrir y atenderlos ellos mismos o bien sumar a los empleados a quienes deben abonarles el viernes como feriado nacional.

Lo mismo sucederá lunes y martes: el primero es “feriado puente” y el martes es feriado nacional por el Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas.

Por su parte supermercados, hipermercados y el Shopping abrirán sus puertas de manera normal durante los seis días.

Servicios municipales

La recolección de residuos durante esta Semana Santa será normal en días y horarios habituales (solamente el sábado no habrá recolección). El horario de visitas a los cementerios (San José y Del Rosario se verá alterado solo el domingo: se podrá acceder entre las 8 y las 12:30; mientras que jueves, viernes, sábado, lunes y martes será normal entre las 8 y las 18.

En caso de alteraciones en los servicios de agua, cloacas o alumbrado público, la Secretaría de Servicios Públicos municipal informó que estará activo el WhatsApp 2664-466677 para realizar los reclamos.

El Mercado Municipal estará abierto este jueves de 8:30 a 13:30; el viernes permanecerá cerrado, el sábado abrirá de 8:30 a 13:30 mientras que el domingo tendrá sus puertas cerradas. Informaron que a partir de abril el horario de atención diariamente será de 8:30 a 14.