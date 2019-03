¿Nueva etapa o principio del fin?

Por: Agustina Bordigoni

El sentido principal del Mercosur, el bloque creado en 1991 fue el económico, la formación de un mercado común y la eliminación de barreras al comercio. La orientación no fue casual: el mundo estaba pasando por una etapa de liberalización, privatizaciones y desregulación de las economías, y la región ya no era una prioridad en términos estratégicos tras el fin de la Guerra Fría. El bloque surgía entonces de la necesidad de abrir las economías a ese nuevo orden unipolar y a la vez ganar fuerza como región ante la pérdida de preponderancia a nivel mundial.

Esa primera etapa generó una mayor apertura, pero también una creciente desigualdad social y mayores índices de pobreza, todo eso ante un estado incapaz –por sus principios– de intervenir.

La era posliberal

Es en ese contexto en el que comienza una nueva etapa en la región. La llegada de gobiernos con una mayor voluntad política de integración coincidió también con una menor atención por parte de las grandes potencias, ocupadas ahora en la lucha contra el terrorismo. Esos dos factores propiciaron el comienzo de un proceso más político, de cooperación en otras cuestiones y de generación de políticas y posiciones en común, que se manifestaron tanto en conflictos regionales como en el rechazo en conjunto al proyecto del ALCA (por lo que en esta etapa también es conocida como de regionalismo poshegemónico).

A la par del Mercosur surgieron otras instituciones como la UNASUR, que reemplazaron como ámbito de consenso a la OEA, la organización que hasta entonces se ocupaba de los temas regionales bajo el mandato de su miembro principal: EE.UU.

La etapa de “flexibilización”

La llegada de gobiernos más conservadores en la mayor parte de la región y de Donald Trump en EE.UU. fue el principio de la etapa actual. El mundo, cada vez más unilateral y proteccionista, ha tenido también su impacto en el Mercosur, cuyos miembros comenzaron a priorizar lazos comerciales bilaterales.

Las políticas comunes se resintieron, la UNASUR está en un verdadero paréntesis y la OEA volvió a tomar relevancia, tal como sucedió en los últimos acontecimientos ocurridos en Venezuela.

Adaptarse al mundo por separa - do parece ser la nueva tendencia: mientras Argentina aboga por una mayor flexibilidad para que los miembros puedan decidir por su cuenta, Brasil le resta importancia e incluso ha tomado medidas restrictivas en su comercio con los demás países del bloque.

El Brexit. ¿Y el fin de los regionalismos?

Hay quienes afirman que la integración regional está en una crisis generalizada. El mundo se vuelve cada vez más unilateral y lo que alguna vez fue visto como un ejemplo a seguir atraviesa por un largo camino hacia el Brexit. Las asimetrías dentro de las economías que componían la Unión Europea causaron problemas pero fueron, hasta ahora, superadas por políticas comunes y una coordinación que fue mucho más allá de lo económico. Sin embargo, todo lo que hasta hoy estaba bien parece desmoronarse.

Los cambios actuales también pueden entenderse como parte de un proceso de integración no lineal, con avances y retrocesos. Si esta etapa es un paréntesis o el principio del fin, no lo sabremos por el momento. Lo que sí podemos saber es que en ninguna de sus etapas el Mercosur logró desprenderse totalmente de las tendencias mundiales y de los gobiernos de turno. Un desprendimiento que le permita al bloque no sólo persistir, sino también no retroceder en los logros conseguidos y por ende, consolidarse.