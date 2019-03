El empresario que tomó el celular de Natacha Jaitt aseguró que no lo prendió

El empresario Raúl Velaztiqui Duarte negó haber manipulado el teléfono de la conductora y actriz fallecida Natacha Jaitt. Y rechazó haber sido parte de una fiesta sexual en el complejo Xanadú el viernes 22 de febrero, la noche previa al día en que encontraron muerta a la mujer.

"Yo no fui parte de ninguna fiesta sexual, no estaba en conocimiento de ello, fuimos a una reunión de trabajo", aseguró Velaztiqui Duarte.

El paraguayo dio más detalles: “Nos teníamos que ir antes, pero llovía torrencialmente. Natacha se levantó, el dueño del lugar también. No vi donde fueron. Cuando Rigoni dijo que ella se había quedado dormida me llamó la atención. Cuando la fui a ver la encontré descompuesta. No era normal cómo estaba. Estaba desvanecida”.

El hombre fue detenido en la causa por falso testimonio, ya que en su relato se contradijo dos veces con respecto a la posición del cuerpo de la conductora y luego se llevó el teléfono celular de la víctima de la habitación donde estaba, presuntamente oculto en la extensión de pelo que ella usaba.

Sobre esa situación, explicó: "Hay una situación clara que se la dije a los fiscales. Sentí que corría riesgo mi vida. El celular estaba en un lugar que no era lógico. Estaba detrás de una pared en donde se ponen escobas o mercadería. Tuve miedo por mi vida".

Velaztiqui Duarte reveló que no se llevó "el teléfono para robarlo ni para cuidar de nadie, ni para extorsionar, ni para comercializar su contenido, ni para alterarlo ni destruirlo".

"Yo no lo prendí. No hubo una manipulación del teléfono. Lo deposité en el auto, a la vista, no lo tapé. Así como lo encontré lo deposité en mi auto, en el asiento del acompañante, que el teléfono sea preservado. Lo guardé para que lo agarre la Policía", precisó.

(NA)