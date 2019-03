Un fallo que deparó más de una polémica y abre grietas

El veredicto que la Cámara Penal de Concarán dio el miércoles, en una causa por homicidio, fue el origen de múltiples disgustos que fueron en distintas direcciones e involucran incluso al Superior Tribunal de Justicia.

En primer lugar, para los familiares de Cristian Munyau, el joven que murió atropellado por otro, hace dos años. Ellos, el juez de Instrucción y el fiscal de Cámara sostienen que fue un hecho intencional. Pero, en un fallo dividido, el tribunal lo consideró culposo.

A los Munyau, el hecho de haber recibido un fallo que consideran incomprensible los enardeció en críticas contra los jueces Sandra Piguillem y Juan Manuel Saá Zarandón. Y les hizo ver la sombra de acuerdos espurios entre sus propios abogados y la familia del acusado, pese a que sus dos representantes alegaron que Emiliano Schiaverano debía ser condenado por homicidio doloso. Los Munyau les rayaron, les desinflaron las cubiertas y les apedrearon los vehículos a sus dos abogados. No se sabe cómo van a zanjar eso los letrados y sus ex clientes.

Además de que la madre se encadenó a las rejas del tribunal, uno de sus hijos le puso candado al enrejado, con la intención de que nadie de los que estaban adentro saliera: el acusado, abogados de ambas partes, los jueces y empleados.

La Policía los desalojó por la fuerza.

No fueron esos los únicos disgustos generados por el polémico fallo, que tal vez abra grietas, o las profundice, en el Poder Judicial. Tras el veredicto adverso a su pretensión, el fiscal de Cámara, Mario Zudaire, recibió un llamado, presumiblemente desde San Luis, y se lo escuchó prometer que recurrirá el fallo ante el Superior Tribunal. “Zudaire no entiende cómo resolvieron así Piguillem y Saá Zarandón. Admiten que después de la pelea, Schiaverano lo persiguió a Munyau con el auto, pero sostienen que no lo quería atropellar, que fue accidental ¿entonces para qué lo perseguía? Si lo terminó embistiendo, no lo seguía para conversar ¿Por qué votaron así?”, afirmó alguien que comparte el criterio del fiscal.

Para un allegado a la Cámara, “Zudaire actuó para la tribuna, porque jamás en trece años ha recurrido fallos de ese tribunal, ni por la calificación del hecho ni por penas de pocos años. Lo que pasa es que la madre de Munyau es funcionaria pública, es la secretaria de Gobierno de la Municipalidad de Tilisarao. Si fuera una persona común y corriente, un trabajador cualquiera del interior ¿lo habría hecho?”.

“¿Y el Superior Tribunal, por qué no dijo nada sobre la violencia de la que fueron objeto los jueces, los abogados, los empleados, todos los que fueron retenidos contra su voluntad en el edificio, que, dicho sea de paso, se llueve todo cada vez que hay tormenta?”, se preguntó otra persona que vivió de cerca los acontecimientos. “Está muy bien que revisen el fallo. Lo que estaría bueno, también, es que lo hagan cuando el afectado es cualquier hijo de vecino”, agregó.