Alumnos del Instituto Causay pintaron grafitis en casas

El festejo por ‘El Primer Día del Último Año’ no terminó bien para un grupo de vecinos del barrio Visitadores Médicos. Y aunque ellos no participaron de la celebración de estudiantes del nivel secundario, se llevaron la peor parte porque alumnos del Instituto Causay pintaron grafitis en los frentes de diversas casas de esa barriada.

Los descontrolados chicos pertenecen a la promoción ‘Cambarios CBR 19’ y usaron aerosol de color celeste para escribir el nombre de su agrupación en paredes y portones. Indignados por lo ocurrido, los vecinos fueron hasta la comisaría 7ª para hacer la denuncia y luego llegaron hasta el colegio en busca de una respuesta.

Los daños ocurrieron antenoche, en la previa al festejo juvenil, cuando los chicos del Causay salieron a caminar por el barrio del este de la ciudad y pintaron fachadas de casas ubicadas en las calles Alfredo Palacios, Los Arces y Bases de la Constitución Argentina.

Al amanecer, cuando los propietarios salieron de sus residencias notaron los daños y tres vecinos damnificados hicieron las denuncias y concurrieron al colegio donde fueron recibidos por la directora Silvia Rodríguez.

“La pintada de los grafitis fueron antenoche. A las 23:30 vi pasar chicos por calle pero no se me ocurrió salir y no imaginé que hicieran esto. Mucho menos porque vi que andaban tres policías recorrían el barrio caminando. Pero al otro día, a las 7:30, cuando salí a llevar a mis hijos a la escuela vi las pintadas. Lo mismo pasó con la casa de un vecino en la calle Alfredo Palacio y Los Arces. Y la misma sigla CBR 19 escribieron en un frente sobre la calle siguiente, en Alfredo palacios y Bases de la Constitución Argentina. Averigüé y son los chicos de ‘Cambarios’, del último año del Instituto Causay”, contó Martín Heras, uno de los residentes damnificados.

“Hice la denuncia policial y posteriormente fui al colegio. Ayer al mediodía me atendió la directora. Me contó que estaban informados sobre la situación y me dijo que se reuniría con los padres de los alumnos y todos los integrantes de la promoción. Se comprometió a enmendar el daño”, expresó Heras.

“Yo alquilo la casa y la tengo que devolver como la tomé. Y no es un daño menor. Hice la denuncia porque estos chicos deben tomar conciencia de la gravedad de lo que hicieron. No están buenas ese tipo de bromas”, agregó.

Al parecer, los padres de los alumnos que causaron los daños o en definitiva el Instituto Causay correrán con los gastos de los arreglos en las fachadas y portones pintados.