Baldoni, más "Agile"

Miguel Baldoni tiene un solo objetivo, salir campeón del Rally Argentino. En consecuencia, el piloto puntano cambió de equipo ahora probará los Chevrolet Agile del Tango Rally Team.

"Fue una buena oportunidad que me dieron los hermanos Levy —los nuevos propietarios del equipo que pertenecía a Marcos Ligato—. Ellos querían que formara parte de su estructura y me dieron ciertas facilidades que no pude rehusar. Además va a ser un buen desafío", contó Baldoni que tendrá como compañero de equipo a Ligato y a David Nalbandian.

En la búsqueda del ansiado título, el puntano ya pasó por las mejores escuadras de la Argentina: el Barattec, el Villagra Sport, incluso forma parte del San Luis Racing y de la Compañía General de Rally.

"Mi determinación estuvo ligada a lo que pasó en el verano, donde fui invitado a un evento de rallycross en donde me subí a los Chevrolet del Tango, ahí me di cuenta que son autos que están un escalón por encima del resto y eso a este nivel es de suma importancia", sintetizó el "Coyote" puntano.

Todo sucedió muy rápido en esta semana de carnaval, Baldoni recibió el llamado y en cuestión de horas dejó el Ford de los hermanos Villagra.

"Aún no pude probar el auto, va a ser todo nuevo, pero confío en la experiencia que tiene el equipo. Creo que esta competencia más que nunca el que tenga el mejor auto va a ganar", cerró.

Vuelve por más

Sin dudas, la confirmación de la vuelta a la actividad de Marcos Ligato fue la mejor noticia.

El piloto de Río Ceballos, tras un año de ausencia en el que logró superar un complejo problema de salud, regresa para dar pelea con el Chevrolet Agile MR del Tango Rally Team, siendo compañero ni más ni menos que del puntano Baldoni.

"Nos retiramos ganando y queremos volver de la misma manera. Creo que en este año la categoría evolucionó, pero ya tuvimos algunas pruebas y estamos competitivos, más a medida que pasen las fechas", adelantó.

Tanto él (2014, '15, '16 y '17) como Villagra (2012, '13 y '18) se convirtieron en los dueños de cada cetro de la clase mayor del Argentino en los últimos años, por eso el duelo entre estos dos cordobeses estará garantizado.