La batalla final

En poco más de siete horas se acomodará este ajedrez cuyas piezas se desparramaron hace ocho años. La serie que batió récords de audiencia y enloqueció a los fans con escenas desgarradoras y épicas tendrá seis capítulos para resolver el enfrentamiento entre vivos y muertos y no decepcionar a sus seguidores. Los fanáticos esperaban con muchas ansias este momento y al mismo tiempo no querían que llegara. La última temporada de Juego de Tronos comienza esta noche y el fin ya tiene fecha. Los spoilers invaden todas las redes y si bien los fanáticos hacen todo lo posible por evitarlos, hace un par de semanas se corrió el rumor de que se había filtrado el primer capítulo. Lo cierto es que un usuario subió un video con detalles de lo que iba a pasar. HBO lo censuró de inmediato por infringir derechos de autor.

El primer tráiler tuvo récord de visitas y los comentarios llovieron por igual. En los dos minutos y dos segundos que dura el video se ve a Arya Stark hablando sobre la muerte y sus múltiples rostros, a los dragones, personajes principales y secundarios, se intuyen grandes batallas y la llegada de los caminantes a Winterfell (Invernalia).



“Game of Thrones: The Last Watch” será un documental de dos horas que mostrará el detrás de cámara e incluirá entrevistas exclusivas con los actores.

Un segundo avance dejó a todos boquiabiertos, la gélida escena muestra a Invernalia en ruinas y elementos de personajes desperdigados por doquier: la espada de Jon Snow, la mano de la reina de Tyrion, la “Aguja” de Arya, el collar de Daenerys, la silla de ruedas de Brandon o la “mano dorada” de Jamie.

David Nutter, el director reveló que “los fanáticos no quedarán decepcionados. Hay muchas primeras veces en estos capítulos. Está la secuencia más divertida que he filmado en la serie, la escena más emotiva y cautivadora que he grabado y hay una secuencia con tantos personajes principales reunidos, que parece como si estuvieras viendo una película de superhéroes”.

Desde la primera temporada, cuando el rey Robert Baratheon ganó el trono con ayuda y protección de los Lannister y los Stark, se lanzaron tantos dados que reclamaban el trono como familias había. Pero con la llegada de los caminantes blancos y el rey de la noche el trono dejó de ser lo primordial.

En esta temporada se verá en un mismo lugar a Aegon Targaryen, más conocido como Jon Snow, Daenerys, Sansa, Cersei, Jaime, Gendry, entre otros. Todos uniendo sus fuerzas para luchar contra los muertos vivos. Para que sea digna de una temporada final, la legendaria contienda deberá igualar o superar a “La batalla de los bastardos”, que, como este nuevo episodio, estuvo a cargo del director de origen argentino Miguel Sapochnik.

El rey de la noche se acerca, liderando a su ejército de muertos vivos en busca de más cadáveres para adherir a sus filas. Ya cuenta con miles de caminantes blancos pero además con un gigante y un poderoso aliado: un dragón a quien asesinó cruelmente y lo revivió como una criatura de la noche. Así pudo atravesar la gigante muralla y avanzar hacia el sur. Pero ¿quién es realmente este rey? Será una de las incógnitas a develar. No son pocas las teorías que afirman que Bran es el villano, pero el actor que interpreta al cuervo de tres ojos lo negó.



En 2012 más de 150 bebés fueron nombrados “Khaleesi”

El final de la séptima temporada dejó una de las revelaciones más esperadas, Danaerys y Jon serían tía y sobrino. Además de la incómoda situación para los amantes cuando lo descubran, él es heredero legítimo al trono de hierro, al que ella aspira llegar. Aunque si se tiene en cuenta el carácter de Jon, no habría disputas por ese lugar, que está ocupado por Cersei Lannister.

Luego del suicidio de su último hijo Tommen, Cersei se adueña completamente del trono de hierro, con su hermano Jaime apoyándola, pero no tan incondicionalmente como antes. Sedienta de poder, sola y con un hijo en camino, decide que “los monstruos se maten entre sí”, entonces Jaime decide abandonarla y también a Desembarco del Rey. Mientras, en el norte Sansa quedó al mando de su legado familiar junto a Arya y Bran, quienes saben que el encuentro con el terror de la noche es inminente.

Se ha especulado mucho sobre la identidad del "príncipe prometido", Melisandre al principio estaba convencida de que era Stannis Baratheon pero luego de la muerte de este cree que Jon Snow es el elegido. Un final espectacular es lo mínimo que esperan y merecen los seguidores leales a la historia de Westeros, los caminantes blancos y la disputa por el trono de hierro.

Precuela

Como consuelo, HBO ya confirmó la precuela de Juego de Tronos y también muchos de sus actores, como Marquis Rodríguez, John Simm, Richard McCabe, John Heffernan y Dixie Egerickx. El nuevo show se inspirará en “Canción de hielo y fuego”, de George R. R. Martin y se centrará miles de años antes de los eventos narrados en la serie. Desde la Edad de Oro de los Héroes hasta su hora más oscura. Desde los horribles secretos de la historia de Westeros hasta el verdadero origen de los caminantes blancos, los misterios del Este y los Starks de la leyenda.