La ganadería busca salir a flote en Villa Mercedes

Ni el presente ni el futuro de la ganadería argentina parecen estar del todo claros si cualquier previsión queda tapada por la nebulosa de la crisis y los constantes vaivenes económicos que terminan por impactar en los precios del campo. En ese contexto enrarecido, los resultados del remate de la Fiesta del Ternero que organizó la Sociedad Rural Río V° este sábado fueron bien recibidos por los productores de Villa Mercedes y alrededores, que aprovecharon la oportunidad de vender sus crías destetadas en un momento en que la invernada está en baja.

La subasta fue la actividad central de la fecha que organiza la Sociedad Rural Río V° desde hace treinta años en su predio, y que pretende realzar la figura del criador y su importancia en la cadena de la carne.

Para la ocasión, la firma "Travaglia y Cía." consignó 951 terneros y terneras. "Fallaron algunas tropas debido a la doble vacunación, puesto a que debían pasar 21 días entre cada dosis. Pero a pesar de eso hubo un buen conjunto de muy buena calidad y muy parejo. Los precios acompañaron a pesar de que la invernada ha caído un poco porque hay mucha oferta y poca demanda. Pero se remató con total agilidad, tal es así que en 57 minutos se vendió todo", repasó Eduardo Travaglia, quien ofició de martillero junto a su padre homónimo.

Los valores rondaron entre los $62 y los $71 por kilo de animal vivo para los machos, y entre $60 y $66 para las hembras, en un encierre que estuvo compuesto en su mayoría por vacunos que superaban los 170 kilos de las razas Aberdeen Angus y Hereford, las más utilizadas en la región.

El cordobés resaltó que fue la gran calidad de la hacienda lo que despertó elogios en las tribunas del predio "La Fortuna", y que cada año "se nota el mejoramiento en los rodeos de la zona y, principalmente, en aquellos que más invierten en genética".

No obstante, sostuvo que a nivel general "la ganadería no está pasando un buen momento. Ha decaído el precio de gordo, y como producir un kilo cuesta mucho, los invernaderos y feedloteros no pueden pagar el precio que tendría que valer el ternero, que siempre fue entre un 10% y un 15% más que el animal para faena", analizó.

De todos modos, Travaglia dijo que los pronósticos que hacen los analistas son alentadores y que un clima mucho más benigno que el del año pasado ha mejorado mucho el ánimo de los productores.