Con la correa apretada: ni las mascotas se salvan de la crisis

La crisis golpea a todos los sectores y las mascotas no son la excepción. El rubro de la veterinaria es uno de los más afectados. Sus dueños aseguran que en los últimos tres meses las ventas cayeron hasta el 60 por ciento. Otro de los sectores en problemas son las guarderías caninas, que actualmente registran estadías más cortas. Además crecieron las afiliaciones a una mutual para animales que abrió en la ciudad de San Luis y que para muchos clientes representa una buena estrategia para paliar la situación económica. Los datos surgieron de un relevamiento que hizo El Diario de la República.

Belén Di Genaro, dueña de "Pet Shop Sucre", comentó que sus clientes dejaron de comprar alimentos de primera calidad y que las ventas cayeron un 60 por ciento. “Buscan algo intermedio. Una bolsa de 22 kilos de primera calidad ronda los 1.200 pesos, mientras que una más barata cuesta 700”, dijo Di Genaro, quien agregó que cada diez días los proveedores le avisan que los precios cambian. “Justamente ayer me dijeron que sube un siete por ciento más el alimento”, expresó preocupada.

Destacó que la modalidad de compra de los clientes también se modificó. “Gastan lo justo y necesario. En varias oportunidades piden solo treinta o cuarenta pesos. Tenemos bolsas de un kilo, pero igual llevan mucho menos”, comentó la dueña. Además aseguró que absorben los costos para vender y tratar de mantener los precios. “Veo la manera de compensar con los valores de otros productos, pero llega un momento en que no se puede escapar de las subas. Indefectiblemente hay que trasladarlos”, expresó.

Otro servicio que ofrece el local es peluquería y baño. Ricardo Sarandón, el encargado de embellecer a las mascotas, contó que su rubro también se vio perjudicado por la crisis y precisó que las visitas de los clientes son más espaciadas. “Antes los traían cada quince o veinte días, hoy lo hacen cada dos meses”, precisó Sarandón, quien detalló que los cortes están entre 380 y 400 pesos.

Al igual que Di Genaro, Sarandón se las rebusca para mantener los mismos costos y no incrementarlos. "Los precios de los cosméticos que utilizamos están por la nubes, pero compro en cantidad para congelar los precios y no perjudicar a los clientes. Si tuviera que ponerme al día, un corte no saldría menos de 500 pesos”, aseguró el encargado de la peluquería canina.

La sensación de incertidumbre y de no saber con qué panorama se encontrará la próxima vez que llegue un proveedor, es lo que le sucede a Hugo Benavídez, dueño de "Cat Dog", quien lamentó la situación y aseguró que de seguir así, en dos meses corre el riesgo de cerrar su local.

“Desde hace tres meses que las ventas no remontan y cayeron un 60 por ciento. Si tuviera empleados ya tendría que haber bajado las persianas. El dólar sube y los sueldos son los mismos”, se quejó Benavídez y precisó que hoy depende de préstamos bancarios y de cumplir con las fábricas que le piden vender una cierta cantidad de alimentos.

Expresó que una bolsa de 21 kilos premium cuesta entre 1.200 y 1.300 pesos. “Los balanceados económicos, hoy, son caros y los otros están imposibles. Las mascotas son el último eslabón de la cadena. El dinero no alcanza y hay que priorizar”, afirmó el dueño de "Cat Dog".

La misma situación se repite en la veterinaria "Maskotas", en donde también bajó la demanda por insumos y atenciones médicas. “La comida tuvo una caída, pero no considerable. Los collares, correas y colchones es lo que los clientes dejaron de comprar porque pueden prescindir de ellos”, dijo su dueño Marcelo Senatore y resaltó que las baja en caso llega al 40 por ciento. También remarcó que en su local antes vendían cachorros, y que ahora los trae solo a pedido.

Manifestó que los costos de internación y vacunación los congelaron el año pasado. “Lo hacemos para que la gente traiga a las mascotas y no espere hasta último momento. La internación está en 600 pesos. Si nos actualizamos tendríamos que cobrar 1.300. No ganamos porque es en beneficio de los animales. La situación es delicada, pero le ponemos el pecho. De todas formas estamos acostumbrados”, precisó el dueño de "Maskotas".

El Diario realizó una encuesta en las redes sociales y los usuarios contaron cómo se acomodan con los gastos en relación a sus mascotas. “Tengo cinco perros adultos rescatados y otro del barrio. Corto clavos porque ninguno se enferme y empecé a comprar alimento balanceado de tercera calidad”, expuso Gustavo Cortes.

Gisella Devia manifestó que tiene dos labradores y tuvo que cambiar de alimento. Además, resaltó que aprovecha el servicio municipal de Zonoosis para hacerles el control y vacunarlos. Algo similar le sucede a Leonar Aguiar, quien expresó que a principio de mes les da un balanceado de buena calidad, aunque en los últimos días compra una marca más económica.

Hay menos adopciones

Las adopciones también se ven perjudicadas. Nélida Ledesma, quien está a cargo de la fundación PROA, destacó que a diario ve animales abandonados. “El dinero no alcanza, pero de todas formas no es una excusa. Pueden llevarlos a las fundaciones de proteccionismo o a la plaza Pringles”, dijo Ledesma y agregó que también se adopta mucho menos. “El alimento sube continuamente y el bolsillo no da abasto. En mi casa tengo catorce perros, muchos los he rescatado de la calle y cuesta mantenerlos, pero me las arreglo”, manifestó.

Destacó que la gente no toma conciencia y no aprovechan las castraciones gratuitas. “No se molestan en ir a pedir un turno y si lo tienen lo pierden. Cuando las perras están en celo no las cuidan y si quedan preñadas las abandonan”, precisó la proteccionista.