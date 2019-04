Los Molles: detuvieron al "italiano", un hombre denunciado por sus vecinos por "violento"

Una batalla ganada para los vecinos del paraje Los Molles, cercano al Suyuque. La Policía detuvo a Stefano Ceccurulli, más conocido como "El italiano", el propietario de una finca acusado de impedir el paso a sus vecinos lindantes y de agredirlos con piedras y machetes, entre otros actos de violencia.

Hace cinco años que los vecinos denuncian al hombre por "robo, amenazas y daños" en las comisarías 21º, de Villa la Quebrada, y 37º, de La Punta. Pero, según informó Ángel Gudiño, subcomisario del Departamento de Investigaciones, Ceccurulli había presentado Habeas Corpus en ambas jefaturas y le era imposible a los efectivos notificar al hombre de las denuncias, ya que se negaba a salir de su vivienda.

Fue entonces que intervino el Departamento de Investigaciones y, por orden del Juzgado Contravencional Nº 2, este jueves, cerca de las 10, allanaron la vivienda de Ceccurulli, ubicada en el kilómetro 27 de la Autopista 25 de Mayo. Allí encontraron un revolver calibre 22, municiones y dos machetes, que según los relatos de los vecinos había utilizado para amenazarlos. Por ello, y porque representa una amenaza a la comunidad, el juez Manuel Montiveros Chada ordenó la detención de "El italiano" y su mujer, Gisela Zulkoski, quien también se encontraba en la casa.

Problemas de vieja data

Desde el 2014, los vecinos y propietarios de los lotes lindantes se quejan de Ceccurulli y sus agresiones. Gudiño detalló que el hombre había cerrado el camino vecinal de tierra, que comparten unas diez familias, con piedras y un cable. Además, a aquellos que igual se aventuraban a pasar les arrojaba piedras a los vehículos e incluso los amenazaba con un machete. Hace ya más de un año apuñaló en la cara a uno de ellos de apellido Bustamante que logró capturar parte del altercado con su celular.

Sin embargo no se detiene allí, el subcomisario comentó que le corta la luz y el agua a otras casas y hasta destruyó una construcción aledaña a su vivienda. "Les hace la vida imposible. Hubo gente que no le quedó otra que vender su terreno e irse", concluyó Gudiño. Por suerte, la Justicia tomó cartas en el asunto y los vecinos de Los Molles no deberán padecer más a "El italiano".