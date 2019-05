Renata Sassaroli y Mayka Garoglio comparten la pasión por el atletismo

En un círculo oval de tierra con varios carriles, un grupo de atletas entra en calor. Hacen pasadas cortas y marcadas sobre unos 50 metros. Son jóvenes veinteañeras. Excepto una rubia, enérgica y sonriente que ya vivió más de cincuenta otoños y se mueve como experta. Ella es Mayka Garoglio. La tomense es leyenda activa del atletismo de San Luis. A los 54 años sigue en la pista. Y una de esas veinteañeras es Renata Sassaroli, su hija. Comparten entrenamiento matinal en la pista ubicada en el Hipódromo de San Luis. Entre ellas hay diálogos con la mirada, bromas, compañerismo y mucha complicidad.

Colgarse las medallas de Mayka es sentir un elefante adormecido en el cuello. Tiene muchas preseas, pero más años de sacrificio y entrenamiento casi ininterrumpido. El sábado 29 de agosto de 2015 selló su nombre y el de la provincia en la historia del deporte. Fue la primera puntana en participar en un Mundial de Atletismo. Asimismo, durante Beijing 2015, fue la única sudamericana en la carrera especial de 400 metros para veteranos, que reunió a las nueve mejores del mundo. En el estadio bautizado “Nido de los Pájaros” se codeó con la elite del deporte madre. Fue el hito de su carrera; aunque empezó bien de abajo.

Era una nena en la Escuela Nº 114 de La Toma cuando descubrió “las carreritas”, como le gusta llamarlas. Fue subcampeona argentina en 1984 en San Juan y ganó la medalla de plata (400 metros) en el Mundial de Veteranos 2013 realizado en Porto Alegre, entre muchos logros que acumula. Solo hizo pausas por lesiones o cuando pasó por los embarazos de sus cinco hijos: Gonzalo, Paolo, Franco, Mateo y Renata. Del vientre a la pista, así los crió.

Tal vez por eso Renata dio sus primeros pasos en el óvalo. La joven, que hoy tiene 24 años y es profesora de educación física, heredó de su mamá la sonrisa fresca y el amor por las carreras.

Juntas representan al Club Sportivo Estudiantes y comparten a Jorge Niño como entrenador. Marzo las halló compitiendo en el Torneo Vendimia, donde hicieron equipo en el relevo 4x400 con Agostina Rey y Agustina Arrieta. Ganaron el oro.

—¿Cómo fue compartir la pista?

—MG: Es algo que tengo que agradecerle al profe Jorge. Fue muy lindo para mí. Pero recién tomé conciencia cuando terminamos de correr y fui a abrazarla.

—RS: Ella es mucho más positiva. Tiene experiencia. Entonces me ayuda a concentrarme.

—¿La mente también corre?

—MG: Una entrena todo el año para competir un ratito. Y a veces los nervios te juegan una mala pasada. Por eso hay que concentrarse y poner toda la carne al asador.

—RS: Hay que estar en el punto justo a nivel mental. No te podés relajar del todo ni presionarte de más.

—Tienen el mismo entrenador…

—MG: Jorge Niño es mucho más que eso para nosotras. Además de entrenador es como un papá para Renata porque nosotros estamos en La Toma y, ante cualquier cosa, habla con él en San Luis.

—RS: Para mí es como un segundo papá, un psicólogo, un médico, entrenador, amigo. Lo llamo a cada rato.

“Mayka Garoglio es una corredora fantástica, por su constancia, esfuerzo y disciplina. Y, aunque ha ganado muchas medallas y competencias, su mejor aporte es el ejemplo para los jóvenes. A su edad entrena al lado de su hija y otros jóvenes con ganas, alegría. Eso supera a todo lo demás”. El que opina es Jorge Niño. El profe conoció a Garoglio y a su marido en 1990. Luego estuvo en Cuba y, al volver, en el 2001, armó la agrupación “Pista Libre”. Ahí empezó a preparar a Mayka. Hace seis años, Renata se sumó a los alumnos de Jorge. Ahora, Niño está a cargo de 40 deportistas que corren y representan a Sportivo Estudiantes. Las tomenses son parte de la tropa.

—Renata: ¿Cuándo empezaste a correr?

—RS: De chica la tenía de ejemplo a ella y no me llamaba la atención otro deporte. Al principio no entrenaba pero competía. Y a los 16 años empecé a practicar sola en La Toma. A los 18 me vine a vivir a San Luis para estudiar, hablé con Jorge Niño y empecé a entrenar duro, en serio.

—¿Para qué competencias se están preparando?

—MG: Hay muchos torneos muy lindos pero por cuestiones económicas uno tiene que elegir. Está el Torneo Argentino Master que se hace en Mendoza. A ese y a algún Grand Prix voy a tratar de ir.

—RS: Tenemos la Copa de Clubes. Es en setiembre y todavía no se definió el lugar. Ahí vamos a representar a Estudiantes.

—Mayka: ¿Cómo es Renata?

—MG: Es muy soñadora. Es responsable para entrenar y para correr. Cuando entrenamos juntas, cada una hace lo suyo pero después nos vamos juntas, contentas, abrazadas.

—RS: Somos re compañeras. Por ahí yo no tengo ganas de entrenar y ella me dice 'vamos, vamos'. Al revés pasa también, a veces yo la animo a ella.

—¿Y Mayka cómo es?

—RS: Ella hace ver al atletismo como algo muy fácil, es muy perseverante. Y creo que si yo soy soñadora es porque lo heredé de ella. Voy a llorar —llora y su mamá le besa la frente—. Como compañera es la mejor, creo que tengo la mejor mamá porque me apoya en todo. Ella y mi papá —con la voz quebrada—. Cuando entro en calor ya tengo un mensaje de mi papá deseándome suerte. Y, cuando termino, lo primero que hago es llamarlo.

Renata está emocionada y Mayka la abraza contra su pecho, le besa la frente y la acuna suavemente. Después de la entrevista con El Diario, ríen, caminan abrazadas y vuelven a entrenar. Llegó la hora de las pasadas rápidas. De lejos, y también de cerca, se aprecia la marca genética. La rama del gran roble crece fuerte.