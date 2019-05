El proyecto de "taxi-colectivos" generó un amplio rechazo

Proponen que circulen minibuses como alternativa al transporte urbano. Los taxistas y ediles se oponen.

La presentación del polémico proyecto de ordenanza para la creación del sistema "taxi-colectivos" que propuso Juan Domingo Cabrera, presidente del Concejo Deliberante capitalino, generó un cimbronazo.

Este lunes se reunieron Jorge Fernández, presidente de la Asociación de Titulares de Taxis San Luis, con miembros de la Comisión de Transporte del Legislativo municipal, quienes descartaron que este año se trate la idea en el recinto. Además cuestionaron la inquietud.

Fernández comentó que presentaron un escrito en conjunto con sus compañeros para rechazar la posible implementación del nuevo servicio. "La problemática de los pasajeros es que las unidades de Transpuntano están en malas condiciones y hay líneas que disminuyeron las frecuencias. Cabrera debería presentar un informe, estudiarlo e incorporar nuevos colectivos y controlar que todo funcione", dijo visiblemente enojado Fernández, quien recordó que en los años 1995 y 1996 se quiso implementar algo similar.

"Pusieron trafics a trabajar y también estaban los autos compartidos. En ese entonces se fundió la empresa de transporte urbano (llamada el Fifi). Las combis desaparecieron y nosotros tambaleábamos. La situación era muy complicada, casi igual como lo es hoy", manifestó el presidente de la Asociación de Titulares de Taxis. Además, dijo que hay muchas familias que viven del transporte público y semipúblico.

De igual modo detalló que quedaron conformes con la reunión, ya que desde la Comisión de Transporte, integrada por Ayelén Mazzina (presidenta), Luis "Piri" Macagno, María José Domínguez y Javier Suárez, decidieron no tratarla hasta diciembre.

La iniciativa, que propone Cabrera, contempla la utilización de vehículos de 8, 12 o 15 asientos que realicen una ruta determinada. Se prevé que se pueda utilizar con la tarjeta SUBE y busca, además, el uso de una aplicación móvil por la que el usuario pueda solicitar el transporte desde el lugar en donde esté.

Sobre la reunión, Mazzina destacó que los ediles de la comisión rechazaron el proyecto presentado por el presidente del Concejo. "Charlamos con los concejales y creemos que le falta contenido, análisis y documentación que lo respalde", aseguró.

Destacó que Cabrera se comprometió a realizar un análisis de costo para defender su iniciativa de la mejor manera posible. "Sabemos que no es el momento para ese tipo de ideas. Antes, tenemos que solucionar el problema de las unidades de Transpuntano y debemos cuidar las fuentes laborales, ya que el trabajo es algo que cuesta mucho conseguir", expresó.

La edil aclaró que para someter la iniciativa a votación necesita dos tercios de los representantes. "Eso es más complicado porque es un proyecto de ordenanza y en esta oportunidad nosotros no lo acompañaremos. Al presentar este plan, o cualquier otro, hay que negociar. Y si hay algún sector que no está de acuerdo se busca el consenso y se hace una presentación como corresponde", dijo.

Acentuó que el temor es que los "taxi-colectivos" que se quieran incluir, aparte de circular en el horario de los colectivos, también lo hagan en cualquier momento. "Ahí es donde aparecen los vehículos 'truchos' y esa es la disconformidad, que no tienen día ni horarios fijos. Actualmente tenemos una ordenanza que está aprobada y que el Municipio no controla y no hace nada al respecto. Esto desbordaría aun más la situación y no es nuestra función fijarnos si los autos cumplen con los requisitos exigidos", concluyó.

Prueba piloto

En 1993 se puso en funcionamiento en la ciudad capital un servicio similar al que plantea hoy Cabrera. En ese entonces hacía dos recorridos, el del barrio Jubilados y Telepostal. Tenían una frecuencia de 10 minutos y los pasajeros lo podían tomar en cualquier esquina y pagar 50 centavos.