Diego Godín, emocionado, se despide del Atlético de Madrid

El capitán del Atlético de Madrid, el uruguayo Diego Godín, anunció, entre lágrimas, este martes que dejará el club al término de la temporada, tras no renovar con el conjunto “Colchonero”.

"Son mis últimos días y mis últimos partidos en el Atlético de Madrid. Quería comunicárselo yo, de mi boca", dijo Godín, muy emocionado, en un acto en el estadio Metropolitano.

Arropado por todos sus compañeros y su familia, Godín afirmó que "han sido años maravillosos, en los que he disfrutado muchísimo, he crecido como jugador", expresó.

"Hoy nos juntamos no para despedir a un jugador que ya es leyenda, sino para darle las gracias", le dijo el presidente del Atlético, Enrique Cerezo.

El capitán rojiblanco, que acaba contrato en junio, se marcha tras no haber llegado a un acuerdo de renovación con el conjunto “Colchonero” después de casi una década defendiendo ese escudo.

Un hincha más

"Hemos tenido miles de conversaciones con el club y no hemos llegado a un acuerdo, a partir de ahí se acaba una etapa, un ciclo, el más bonito de mi vida deportiva", añadió, sin dar detalles.

"Ha sido una forma de vivir, ha sido mi casa y es difícil despedirse de la casa de uno", aseguró el central charrúa, que interrumpió a menudo su discurso con lágrimas en los ojos.

"Nunca pensé que llegaría este momento, por eso no estaba preparado", se justificó entre los aplausos de los presentes, algunos de los cuales, como el francés Antoine Griezmann, gran amigo del uruguayo también derramó alguna lágrima.

"Me he encariñado con el club, soy un hincha más, a partir de ahora va a haber un hincha más en las gradas o fuera de España en este caso y nada más", dijo Godín, cuya marcha dejará un hueco difícil de llenar en la zaga del Atlético de Madrid.

El capitán rojiblanco no precisó cual será su destino tras su salida, cuando la prensa española lo sitúa en el Inter de Milán con el que habría firmado por tres temporadas.

Godín tuvo un especial recuerdo para los aficionados atléticos, que "me han demostrado su cariño".

"No hay nada más lindo que entrar en un estadio y que la gente coree tu nombre y te agradezca. Creo que no hay cosa más linda que eso, y eso es lo que he sentido en este club. Eso hay que ganarlo y de eso me siento orgulloso", aseguró.

Godín se despide del Atlético de Madrid tras nueve temporadas defendiendo la camiseta rojiblanca desde que llegó en la temporada 2010-2011, después de tres cursos en el Villarreal, con el que había dado el salto a Europa desde Uruguay en 2007.

En sus nueve temporadas con el Atlético, el uruguayo ganó ocho títulos entre los que se cuentan una Liga (2013/2014), una Copa del Rey (2013), una Supercopa de España (2015), dos Europa Leagues (2012, 2018) y tres Supercopas de Europa (2011, 2013, 2019).