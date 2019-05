Homenaje en el PJ por el centenario del nacimiento de Eva Perón

Este martes a la tarde en la sede del Partido Justicialista de la ciudad de San Luis, el gobernador, Alberto Rodríguez Saá, encabezó el acto en honor a una de las mujeres más influyentes de la historia argentina.

Con un video que recorrió la vida de Eva Perón inició el acto para celebrar el centenario del nacimiento de Evita. "Que emoción este documental, nos has hecho llorar. Evita nos hacés llorar, nos hacés emocionar, nos hacés quererte. Se cumplen 100 años del nacimiento de Evita y acá estamos en la sede del partido rindiéndole homenaje", expresó y comenzó a recorrer los aspectos más importantes de la vida política de Evita.

Comenzó relatando cómo desde los 15 se fue a volar, a cumplir sus sueños de artista a Buenos Aires. "No hay una historia de Evita porque ella en su tarea inmensa, en la fundación le extendió la mano a millones de mujeres y hombres que iban a buscar una reivindicación, trabajo y soluciones a sus problemas. Escuchaba a todos y todas", especificó el Gobernador y agregó: "Si pudiéramos viajar en el tiempo y evitar que Evita tuviera cáncer de útero la historia universal se hubiera modificado por su enorme influencia en el mundo".

"Evita es una llama revolucionaria. Su primera acción fue cuando la visitaron damas de beneficencia de la oligarquía... Evita se rehusó, renunció a las alfombras, a los placeres, a los lujos, a las comidas ceremoniales y ellas empiezan a dejar de ir al Colón a acompañar a la pareja presidencial porque comienza este juego malvado de las señoras gordas", relató y mencionó cómo la mujer se enfrentó a los sindicalistas ferroviarios.

"Ya no la podía ignorar nadie, y comienza una tarea gigante para lograr el reconocimiento de la mujer en la sociedad argentina con el voto femenino y lo logró; fue al Congreso movilizó a las mujeres, pidió a las mujeres que armaran el partido peronista femenino", dijo y destacó cómo llegaron las estatuas de mármol de carrara al Vía Crucis de Villa de la Quebrada con su ayuda.

Destacó su militancia y también su transformación en una mujer de múltiples facetas, a su corta edad. "El atrevimiento con el que fue rompiendo protocolos sociales, que la mujer en ese entonces no podía o no debía romper", aseveró.

"Si le preguntáramos hoy si es feminista seguro diría que por supuesto, y aclararía que también peronista", enfatizó.

"Ella llenaba la parte afectiva y espiritual de Argentina. Era la mujer de la alegría que estaba pendiente de los humildes. El peronismo durará hasta que no haya desocupados, presos políticos, mujeres a las que no se les reconoce sus derechos, gente sin viviendas; estará cuando falte la salud pública y la educación. Por eso el peronismo tiene que durar hasta que se reconstruyan todos", afirmó.

"Esa Evita es la nuestra, esa es la Evita es de todos. Pero la nuestra es la abandera de los humildes es la llamarada revolucionaria", apuntó.

"Hoy aquí recibí una carta en la que el presidente (Mauricio) Macri llama a los opositores, dirigentes sindicales, partidos políticos a que firmemos un acuerdo para llevarle tranquilidad a los mercados", explicó y siguió: " Entre otros temas la misiva comienza como una propuesta a que ratifiquemos nuestra política tarifaria, la Ley de Flexibilización Laboral para mejorar la relación entre el Estado, a los empresarios y a los sindicatos", agregó y en tono irónico añadió: "démosle seguridad a los organismos internacionales que vamos a cumplir con la deuda externa y cosas así, que hagamos un esfuerzo junto a la Nación para bajar los impuestos... Macri, ¿a qué llamas vos el mercado?".

Y respondió: "A mí me parece que se refiere a los que nos han prestado dinero, a que les llevemos tranquilidad. Los papeles verdes que entraron, ya salieron. Pero ¿qué se hizo con ese ingreso? ¿Se hizo alguna escuela? ¿Un estadio de fútbol? ¿Alguna obra de infraestructura? ¿Una ruta? ¿Una gran presa? Nada... entraron papeles, se fueron y ahora los debemos pagar con la sangre, el sudor y las lágrimas de los trabajadores y trabajadoras argentinas".

Además describió la realidad actual los mercados hacen los tarifazos, ¿cuánto cuesta el gas en boca de pozo para que sea tan caro? Los mercados hacen que la gente tenga miedo a perder el empleo, quiebran a los comerciantes, a las Pymes. Cuando un comerciante quiebra es tan grande el nivel de frustración y es un fracaso que siente toda la familia provocado por un Gobierno. En vez de llevar tranquilidad a los mercados, Macri, hablemos de darle tranquilidad al pueblo argentino", aseguró y afirmó: "No hay ningún negocio en renunciar a los principios, a los sueños. Cuando sabés que estás renunciando a eso, estás entregando la provincia, la estás arrodillando y pasa lo que le pasa a la Nación. En San Luis esto no se negocia, el peronismo no se negocia".

Ya para el final del acto se refirió al homenaje y agradeció a "la rama femenina, a las mujeres, a la juventud, a las mujeres de Evita. Gracias por este día y por invitarme. Gracias Eva Perón por todo lo que le diste a la Argentina", aseguró y exclamó: "Abanderada de los humildes, jefa espiritual de la Nación, llamarada revolucionaria, gracias por este día. Aquí estuvimos, en la sede del PJ, cuando Evita cumplió 100 años, recordando su nombre. Evita, gracias", concluyó y junto a un grupo de dirigentes puntanas, le prendieron velas y mientras descubrían una placa conmemorativa.