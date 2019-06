"Macri lleva a la UCR al cementerio"

La Convención Nacional del Radicalismo dejó pocas conclusiones novedosas y muchos discursos encendidos. Uno de los más críticos fue el del villamercedino Miguel Ángel Bonino, que hizo un crudo diagnóstico de cómo influyó en el partido la alianza con el PRO. El discurso del ex intendente no tiene desperdicios. "Para mi gusto los que se encargaron de armar la escenografía cometieron un error, se olvidaron de colocar en algún lado el escudo radical. Es medio difícil para nosotros venir a discutir alianzas cuando tenemos un presidente que se ha planteado que es él o él. Sinceramente, creo que si Mauricio Macri va a la reelección llevamos a la Unión Cívica Radical al cementerio. No hay ninguna posibilidad que no salgamos terceros. Hoy todas las encuestas, hasta las más benevolentes, hasta las del propio Durán Barba nos dan diferenciados de doce puntos, algunas hablan de catorce y otras hasta de dieciocho puntos. A pesar de que nuestra fuerza política aún no ha puesto su candidato a presidente, hoy estamos más cerca de los terceros que del primero. Hoy es una hermosa oportunidad para expresar que la Unión Cívica Radical no está bien. No sé qué ven. Algunos otros correligionarios cuando hablan loas y loas por el micrófono de este gobierno. No estamos bien. Porque en 2015 antes de la alianza con Cambiemos teníamos el bloque de senadores y diputados de la Nación más numeroso y un encumbrado dirigente de mi partido, antes de Gualeguaychú, nos hizo creer que con el PRO íbamos a crecer y superar un montón de instancias, que íbamos a ganar gobernaciones, a tener más concejales, más intendentes, que íbamos a tener un bloque de senadores y diputados más numeroso. Y resulta que al día de hoy el PRO tiene más legisladores que nosotros. Entonces, ¿dónde está eso que nos vendieron como extraordinarios o salvadores?, creo que no tenemos ninguna posibilidad. El Presidente cree que sigue en Socma y los que estamos alrededor de él somos sus peones o empleados y se equivoca. Acá no hay ninguna Socma. Macri no puede ser el candidato de la reelección. No tiene códigos políticos. ¿Y saben por qué? Los códigos políticos se aprenden cuando uno va al preescolar y al jardín de infantes, pero Macri gracias a un amigo nuestro cayó en la presidencia de Boca y de ahí saltó a la intendencia. No pudo aprender los códigos políticos, no los tiene, por eso nos ningunea permanentemente. Por eso no nos escucha y no tenemos posibilidades de opinar. Se rodea de algunos CEOS que no tienen la menor sensibilidad. ¿Saben qué hizo el CEO responsable del precio del gas? En febrero aumentó la garrafa social el 47 por ciento, un verdadero impresentable porque debemos saber los argentinos que hay casi un 35 por ciento de pobreza, que hay ocho millones y medio de argentinos que usan la garrafa social, que tienen la única posibilidad de calentar los alimentos y para asearse es con la garrafa social. Ayer me enteré de algo lamentable. Al 80 por ciento de los últimos préstamos del Anses los sacaron los jubilados que cobran la mínima para ir a pagar deudas de luz, de agua y de gas. ¿Ustedes creen que puede ser el que nos lleve al triunfo en octubre? Negativamente. Por eso si la Unión Cívica Radical acepta la reelección de Macri tendrán que hacerse responsables de la destrucción de 128 años del partido"... Clarito.