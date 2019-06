Despidieron a más de 45 empleados de Zanella

La fábrica de motos Zanella que funciona en el Parque Industrial Norte de la ciudad de San Luis, ayer despidió a más de 45 trabajadores debido a la crisis económica que atraviesa el país y a la caída en las ventas de motos. Así lo aseguró Roberto Gómez, secretario adjunto de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).

Gómez señaló que hace un año la UOM y los trabajadores dialogaron con la empresa para evitar las desvinculaciones, pero que finalmente ayer les comunicaron que no podían sostener el plantel que lo componen 104 empleados. "En la fábrica solo se hace la parte de ensamble. Todo los componentes son importados, ya no es como antes", dijo el secretario, quien destacó que desde el año pasado ya venían con un periodo de suspensión, que fue propuesto por los operadores.

"Acordamos hacerlo así para evaluar si la situación mejoraba", explicó Gómez y agregó que al no cambiar el panorama la empresa optó por presentar el preventivo de crisis que fue rechazado por el Ministerio de Trabajo de la Nación. "Lo que ellos siempre quisieron en realidad era desvincular a los empleados y con suerte pagarles el 50 por ciento de la indemnización", enfatizó.

El secretario remarcó que a fines de junio se les cumplió un nuevo tiempo de aplazamiento y que la fábrica optó por despedirlos. "En este lapso no podían tomar ninguna medida como la de hoy. El lunes con los telegramas en mano pediremos una conciliación obligatoria para que reincorporen a todos los compañeros", dijo Gómez, quien exigió que la desvinculación sea como corresponde y que el pago de la indemnización no sea en doce cuotas como lo propone la empresa.

A su vez, Gustavo Lucero, delegado de Zanella, explicó que las medidas que tomaron no son apropiadas. "Con el acuerdo no pueden despedir, incorporar gente, como tampoco dar horas extras. Solo lo podrían hacer bajo el consentimiento del cuerpo de delegados de trabajadores y el gremio. Los empleados accedimos al aplazamiento y fuimos flexibles. Ellos se tomaron ese atributo y no quieren dialogar", acentuó. Además, agregó que desde Recursos Humanos les dijeron que ya agotaron todas las posibilidades.

"Como sindicato no queríamos llegar a esta instancia. Los sueldos los pagan fraccionados y no se cobra la quincena normalmente. El último fue en mayo y no sabemos qué pasará con el aguinaldo. Trabajamos doce día al mes porque ese fue el convenio que armamos con la fábrica", dijo el delegado, quien se mostró enojado ante la falta de respuestas por parte de los directivos.

"Ayer realizamos una asamblea para comunicarle a los compañeros los despidos. Más de uno se puso a llorar por la incertidumbre de no saber qué pasará de ahora en más. Muchos somos padres de familia y no podemos permitirnos estar sin trabajar", expresó Gustavo, quien detalló que están a la espera de una solución. "No sabemos si los trabajadores seremos despedidos totalmente o si la conciliación obligatoria del Ministerio de Trabajo opta por retornarlos a sus puestos laborales", manifestó.

Por su parte Walter Aguilar, supervisor general regional de la Asociación de Supervisores de la Industria Metalmecánica de la República Argentina (Asimra), comentó que la sucursal de Mar del Plata cerró sus puertas y la de Buenos Aires suspendió al personal. "Debido a la mala situación económica en San Luis acordaron una disminución de días laborales, con el pago del 75 por ciento de los haberes. El panorama es preocupante, el lunes se verá como continuamos", concluyó.