Dijo no recordar si robó porque estaba drogado

Emiliano Agustín Figueroa está detenido por entrar al domicilio de un vecino del barrio Miguel B. Pastor de Villa Mercedes. No fue para llevarse un gran botín, apenas se hizo de unos pares de prendas que su dueño había dejado tendidas en una soga. Para colmo, a los pocos minutos de haber entrado al patio de esa casa, fue aprehendido por el damnificado. Sin embargo, cuando fue indagado por el juez que ordenó su detención, Figueroa dijo no recordar nada de esa odisea porque había consumido una gran cantidad de pastillas de clonazepam y alcohol.

El hecho por el que el joven de 23 años está imputado por "hurto calificado por escalamiento en grado de tentativa" ocurrió el sábado, en Miguel B. Pastor al 1300. Ese día, como a las 22:20, Edgar Bencirans, quien vive en esa casa y en ese momento estaba en la cocina, recibió el llamado de un vecino.

El hombre se comunicaba para avisarle que acababa de ver a un hombre trepar su tapia y entrar a su domicilio. Ahí nomás Bencirans fue hasta su patio, abrió el portón y vio a un muchacho salir de su vivienda. El ladrón encaró por Miguel B. Pastor y el damnificado salió detrás.

A poco menos de 50 metros, lo alcanzó y logró reducirlo, contó Bencirans en la denuncia. En su corta fuga, el delincuente, que después fue identificado como Figueroa, fue soltando la ropa que había sacado de lo del vecino. En total se había llevado tres camperas, dos buzos y un suéter que la víctima había dejado colgados en una soga para que se secaran.

En la indagatoria que le tomó el juez de instrucción Penal 2, Leandro Estrada, Figueroa se defendió. Dijo que el sábado había discutido con su pareja, su madre y sus hermanos.

"Discutí con todos y salí enojado de mi casa", relató. En la calle se encontró con un amigo que también vive en el barrio Ate 2. "Me invitó al centro y me ofreció pastillas de Rivotril... Como me vio llorando, me convidó pastillas y me invitó a tomar unos Dr. Lemon, mojitos", declaró.

Dijo que tomó 16 pastillas y, entre los dos, bebieron dos botellas de alcohol. "Tomé por enojo, por tristeza", se explicó el imputado que, desde hace seis meses, trata su adicción a las drogas. "Después de eso me desperté en una comisaría, pero de antes no me acuerdo de nada", aseguró.