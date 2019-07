Harán una presentación contra los bancos por los créditos hipotecarios UVA

Defensa del Consumidor recibió a damnificados y realizarán un reclamo grupal porque las entidades crediticias no respetan los topes de cobro.

El Programa Defensa del Consumidor asistirá a los damnificados de los Créditos Hipotecarios UVA lanzados del gobierno nacional que, sujetos a la inflación reinante en el país, duplicaron sus cuotas y la deuda final de sus préstamos. Alberto Montiel Díaz, jefe de Programa, tras escuchar sus dificultades en una reunión en las oficinas de Ayacucho 945, en la capital, les ofreció a los perjudicados el armado de un reclamo grupal contra las entidades bancarias, que no estarían cumpliendo con los topes máximos de cobro, entre otros abusos de contrato.

"Hay en los contratos cláusulas de tope, para que la cuota no supere cierto porcentaje de los salarios. No se estaría respetando y eso es materia de reclamo", explicó Montiel Díaz en diálogo con El Diario de la República.

La demanda iniciará su vía en las oficinas de Defensa del Consumidor y pretenden que sea en un solo expediente, por lo que el jefe de Programa recomendó a los interesados comunicarse con "Hipotecados UVA San Luis", el grupo de autoconvocados de la provincia que cuenta con un Facebook del mismo nombre. "A todo aquel que quiera participar, lo pondremos en contacto con este grupo o que se ponga en contacto con nosotros a los fines de poder intervenir en esta causa que prontamente estaremos presentando", detalló.

El reclamo será contra los bancos ya que estos fueron las entidades por las que accedieron a los créditos y, aunque uno de los puntos que salió fue el incumplimiento de los topes de cobro, los damnificados podrán reunir información sobre otros inconvenientes.

"También hay quejas por el interés, distintos bancos cobran intereses distintos. Hay que analizar en función de qué se fijó", apuntó. Como suele suceder con otros trámites iniciados en el programa, tras la presentación se realiza una audiencia con las partes.

Montiel Díaz fue cauto a la hora de la posibilidad de presentar un amparo colectivo en la Justicia. "Hay que analizarlo. No quiero dar una opinión rápida de la cuestión. Es un tema que hay que estudiarlo para saber también si se puede hacer lugar a una acción colectiva", afirmó.

"Fue sorprendente la asistencia de los miembros del grupo y vamos a comunicarnos con el resto. Tenemos que ponernos de acuerdo. Hay gente de Villa Mercedes, pero la mayoría está en San Luis capital", comentó Paula Hurtado, una de las autoconvocadas, tras la reunión. Sin embargo, remarcó que el problema de fondo es otro.

"Queremos que modifiquen el sistema de indexación, de cálculo de las cuotas, que no sea por la inflación, porque nuestros sueldos no se equiparan al mismo ritmo. Pedimos que no recaigan las consecuencias de las medidas económicas que están tomando, con una inflación que se ha disparado, cuando ellos (el gobierno nacional) garantizaban que iba a ser de un 15 por ciento en 2018 y para este año de un dígito", indicó Hurtado. La propuesta que proponen los damnificados, que en San Luis alcanzaría a 400 familias, es que se calcule el valor de las cuotas de acuerdo a los aumentos salariales.

Vale la pena recordar que los créditos hipotecarios de los afectados toman en cuenta la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA), que equivale a una milésima parte del costo de construcción de una vivienda. Ese valor se actualiza diariamente tomando en cuenta el Coeficiente de Valor de Referencia, y este se basa en la inflación.

A la hora de otorgar un préstamo, por poner un ejemplo, daban 60 mil UVAs, equivalentes a un monto de dinero de acuerdo al valor al momento de la entrega. Con los altos índices de inflación iniciados en 2018, que aún no cesan, esas UVAs cambiaron su costo. Y así lo hicieron las cuotas adeudadas y el "capital final" prestado.

Múltiples casos recopilados por El Diario de la República demostraron que los montos se duplicaron y hace un par de semanas las familias comenzaron a dudar de poder seguir pagando las cuotas, con la amenaza reinante de posibles remates. Fue el propio Gobierno de la Nación quien lanzó los créditos junto a las entidades bancarias en 2016, incluyendo también a beneficiarios del Procrear, con la finalidad de darle una primera vivienda a las familias argentinas.