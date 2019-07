Pablo Solari vestirá la celeste y blanca en España

El futbolista sanluiseño, que nació en Arizona y juega en Talleres de Córdoba, ya entrena con la Selección Sub 18 que viajará mañana a Europa para disputar el Torneo de L'Alcúdia.

Pablo Solari aun no cae, el futbolista de Arizona que juega en la "T" cordobesa quedó en la lista definitiva de la Selección Argentina de Fútbol Sub 18 que viajará mañana a España y estará disputando la 36ª edición del Torneo COTIF L'Alcúdia, que se desarrolla anualmente en la región homónima, en Mallorca.

"La convocatoria fue muy emocionante, no me la esperaba y por eso es que la disfruté tanto, aun no caigo. Fue tremendo para mí y para mi familia", le confió por teléfono a El Diario desde el predio de Ezeiza minutos antes de entrenar.

Esteban Solari, hermano de Santiago, el jugador del Real Madrid, fue quien se hizo cargo de la Selección y convocó a Pablo para la gira por España.

"Me identifico con Matías Suárez, mi estilo de juego es desbordar y tirar centro, pero también puedo ser atacante o pararme un poco más atrás. En Arizona con los infantiles jugaba de 5, luego pasé de 9 y ya en Talleres quedé de volante, un 8 tradicional, luego me probaron de extremo que es lo que estoy jugando con Solari -por Esteban-", contó.

Pablo heredó la pasión de su padre Víctor, un reconocido jugador del sur provincial. Casi todos sus hermanos también juegan al fútbol: Santiago juega en Juventud de San Luis y tuvo un paso por Vélez, Mateo defiende los colores de Estudiantes de San Luis, mientras que Juan juega en Arizona.

"Somos todos muy futboleros, incluso mi mamá Susana, crecimos así", contó quien sueña con poder emigrar a Europa y jugar en algún club importante del Viejo Continente.

La Selección Argentina, que en esta ocasión estará conformada por un plantel con mayoría de jugadores categoría 2001, participará de la 36ª edición del Torneo COTIF L'Alcúdia debutará el miércoles 31 de julio frente a Mauritania. Luego, el viernes 2 de agosto, el conjunto nacional se medirá ante España, uno de los platos fuertes del certamen. Cerrará la primera fase frente a Rusia, el lunes 5/8, y ante Bahrain, el martes 6/8.