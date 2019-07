“Todas las mujeres estamos hoy paradas desde otro lugar”

Creció en la TV argentina. El público la vio todas las noches en Soy Gitano, Gasoleros, Campeones, Son Amores y varios éxitos más. Laura Azcurra, de 38 años, es una consagrada actriz que hoy, además, integra el Colectivo Actrices Argentinas, una agrupación que nuclea a las trabajadoras de la actuación en pos de reclamar más derechos y mejores condiciones para las mujeres.

Hace seis años que encabeza la obra "Toc Toc", que el mes pasado se despidió de la calle Corrientes tras ocho temporadas de función ininterrumpida. Participó, a lo largo de su carrera, de muchas obras teatrales y también tiene hace tres años su propio espectáculo de flamenco junto a Mariana Astutti, con el que ya recorrieron varios teatros del circuito independiente de Buenos Aires y llegaron hasta Montevideo. Entre ensayos y funciones, Laura además organiza su agenda para viajar al interior a dar seminarios cortos a actores y amantes del teatro. Una actriz comprometida a tiempo completo.

—¿Te gusta tu faceta docente y poder viajar por el interior a trabajar y dictar workshops?

—Trabajar con alumnos es lo que más me nutre y me divierto mucho cuando viajo y puedo hacer workshops. Hasta el mes pasado, no pude porque estaba de lleno dedicada a "Toc Toc", eso tenía una demanda de miércoles a domingo que me llevaba mucho tiempo. Es que no podía escaparme demasiado, solo podía viajar lunes y martes, entonces se me imposibilitaba ofrecer seminarios largos o cursos que me demanden continuidad en el tiempo.

—¿Qué conocés de San Luis?

—Vine a hacer teatro hace algunos años. Estuvimos en Merlo, siempre paseo por la Villa y Traslasierra, me encanta y tengo amigos. Me siento muy a gusto, es una provincia ejemplar en muchos aspectos y es admirable e inspirador. La idea sería volver a San Luis con nuestra obra flamenca "Salir del ruedo", es un espectáculo muy hermoso, abarca el flamenco, la música, la danza. Estuvimos en Merlo también con esa obra, la gente lo recibió súper bien. Estamos cerrando fechas para el segundo semestre del año.

—¿De qué se trata el show?

—Es un espectáculo flamenco que hago hace 3 años. Estuvimos 20 años estudiando el flamenco. Esto surgió de una composición que nos demandó nueve meses. Estrenamos a fines de 2016 en el circuito independiente de Buenos Aires.

—Estás muy comprometida también con el colectivo de actrices argentinas.

—Sí, a pleno. Presentamos por octava vez el proyecto por el aborto legal. Es un tema que no se tendría que ni discutir, es algo que nos indigna bastante, pero hay que lograrlo. Las anteriores veces que se presentó no se trataba, había muchas obstrucciones, así como no se tratan un montón de temas importantes. Hay un montón de otros temas que se subestiman y muchos otros que son unanimidad, como la ley Micaela, algo tan importante y fue por unanimidad, pensábamos que no iba a salir y salió.

—Desde tu lugar, ¿qué cosas creés que hay que mejorar para lograr un cambio en la sociedad con respecto a los temas de género?

—La política tiene que replantearse muchas cosas, necesitamos una política con perspectiva de género, que nuestros representantes nos representen, en este cambio de paradigma, en este barajar y dar de nuevo. Tenemos que ser conscientes de que estamos en el futuro, hay cosas que inevitablemente deben estar de otra manera, es un gran cambio de hábito que tenemos que hacer entre todes. Nuestros representantes y también cada individuo en la sociedad. Eso es un trabajo y a veces da fiaca y eso también es entrar a profundizar nosotros mismos y causa dolor, es replantearse las creencias que trabajamos toda la vida y es plantearse que no es tan así, que no está bueno. Es una posibilidad de replantearse seria y profundamente cada uno. Vamos detrás de ese deseo para tener una mejor sociedad y ser más honestos con nosotros mismos.

—¿Creés que desde la militancia del colectivo la actriz argentina está parada hoy desde otro lugar para negociar o para decidir tomar o no un papel?

—Creo que hubo un cambio fuerte y una nueva mirada bastante contundente. Creo que todas las mujeres estamos hoy paradas desde otro lugar, no solo las actrices. Nosotras somos mujeres autoconvocadas que no respondemos a ningún partido político, somos multipartidarias. Algunas militan en partidos por otras causas, pero no es mi caso. Es muy bueno poder juntarnos como mujeres profesionales que tenemos en común muchas situaciones, que conocemos muy bien porque es nuestro medio de trabajo, y también tenemos un montón de visibilidad porque así lo requiere nuestro trabajo. Siento que cualquier mujer o grupo de mujeres que se reúne a plantearse cómo está la disposición de su laburo, de su situación, de horas de trabajo, el hecho de poder juntarse y plantearse eso y pensar de una forma distinta, poder negociar de una forma diferente ya es nutritivo. Lo hicimos desde nuestro lugar.



Laura con Mariana Astutti en su show de flamenco.

—¿Qué otro tipo de compromiso llevan adelante desde el colectivo?

—La conferencia de Thelma (Fardín) no solo expuso una situación con un compañero puntual (Juan Darthés) ante un hecho terrible que es un delito, sino que también en esa conferencia elaboramos un comunicado con estadísticas y advertimos un montón de desigualdades sobre nuestro laburo. Que nos dediquemos al rubro de entretenimiento y a trabajar en la ficción no significa que nuestro trabajo sea menos importante que otro. Es igual de digno e igual de comprometido. No dejamos de ser mujeres comprometidas con nuestro laburo. Necesitamos expresar lo que nos pasa, no callar más tantos años de silencio y sometimiento.

—Al mirar atrás, ¿consideras que hay algún papel que no hubieses tomado o alguna línea que no hubieses dicho, con esta nueva mirada?

—Supongo que sí, pero no me quedo con eso. Hay un montón de cosas que con el diario del lunes podrían haber sido distintas, desde trabajos hasta vínculos personales. Prefiero pensar que todos los días tenemos la oportunidad de pensar distinto y la naturaleza nos lleva a eso, a todos los días ser diferentes. En la medida en que entendemos que vamos avanzando, creciendo, vamos siendo modificados por la vida, las emociones, las experiencias, la idea es que a todo eso podemos ir capitalizándolo para poder comprender mejor, sanar e ir creciendo y llevando una vida mucho más satisfactoria y plena. Me gusta pensar que eso puede ser así e invito a mujeres y hombres a que se repiensen de esa manera.