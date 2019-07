Amplio rechazo al pedido de aumento de Transpuntano

Usuarios criticaron el proyecto de ordenanza municipal para subir el boleto de $22 a $32,50.

La empresa que presta el servicio de transporte urbano de pasajeros en la ciudad de San Luis, Transpuntano, solicitó un aumento de la tarifa. Así lo confirmó el edil Luis “Piri” Macagno en su fanpage de Facebook. Anunció que este lunes “en la Comisión de Transporte del Concejo Deliberante nos desayunamos un nuevo pedido de aumento del boleto por parte del Ejecutivo municipal”. Quieren que el pasaje cueste $32,50, casi un 48% más de lo que sale hoy, $22.

El repudio de los usuarios no se hizo esperar. Decenas de comentarios en la página de Facebook de El Diario de la República marcaron dos cuestiones: por un lado el excesivo aumento y por el otro un servicio que no estaría a la altura de las circunstancias.

"Si aumentan el boleto, tienen que renovar los colectivos que están todos arruinados y pasar con más frecuencias, ya que algunas líneas pasan cada 40 o 45 minutos. Nadie va a poder aguantar pagar cuatro viajes al día, es gastar una fortuna de guita al mes", opinó Francisco Cabrera.

"Es tremendo. Los colectivos pasan cada 40 minutos, no hay suficientes para cada línea, supuestamente te podías inscribir al boleto estudiantil gratuito por internet y te mandan tres mail diferentes de confirmación, cuando a mí solamente me llegó uno y la aplicación en algunos colectivos funciona muy mal", enumeró Sofía Candela Lucero.

"Hoy (por ayer) no pasó nunca la línea I. Según la aplicación había que esperar 70 minutos. Primer día de clases y ni aparecieron. Brindan un pésimo servicio", puso como ejemplo Betty Rosales Fernández.

Otros recordaron las recientes medidas de fuerza de los choferes por reclamos salariales. "Están locos. Cuando ellos quieren hacen paro, sin importarle que dejen sin servicio a la pobre gente que trabaja", afirmó Inés Salina. "Cuando hicieron paro a nosotros no nos devolvieron los días que gastamos en remis para ir a trabajar", agregó Jesús Agüero.

Por último otros apuntaron a que la prestación del servicio esté en manos de una sola compañía. "Eso pasa por permitir la monopolización del transporte público urbano", argumentó Ana Barraza. ¿Y otra empresa que dé el servicio? La competencia va a fomentar la mejora del servicio y estabilizar los precios", se preguntó Daniela Cabello.

Un aumento del 166%

“Esto implica un brutal tarifazo de más del 166% en el último año y más de $20 por viaje respecto al valor actual”, consideró Macagno en sus redes sociales. “A esta altura del año pasado, el viaje costaba 12,20 pesos”, recordó el concejal de “Identidad Popular” a El Diario.

El proyecto de normativa presentado por la Municipalidad de San Luis exige que el monto se actualice ni bien sea aprobado, y pretende una vigencia hasta el 31 de diciembre.

Macagno opinó que el proyecto que lleva la firma del secretario de Gobierno Municipal, Francisco Petrino, “es muy pobre” con respecto a la estructura de costos y las razones sobre la suba de la tarifa. Allí se adjunta un estudio de la compañía que justifica que la inflación anual del 55,8 por ciento, y las subas de los hidrocarburos y de las cubiertas son “perjudiciales” para Transpuntano. A ello suma la cuestión sindical y sus pedidos de actualizaciones salariales, los subsidios insuficientes del gobierno nacional y hasta la baja en la demanda de pasajes.

“La inflación proyectada mensual, a razón de un 2 por ciento mensual, por lo que resulta que el precio del boleto del punto de equilibrio, donde no se gana ni se pierde, solo cubre los costos fijos operativos, en promedio para los próximos seis meses debería ser de 32,50 pesos. Este valor cubriría todos los costos y cargas previsionales de Transpuntano. Considerando que los costos son mínimos para la subsistencia de la prestación del servicio y mantenimiento personal”, detalla el estudio adjuntado, enviado al Concejo Deliberante y al que este matutino accedió en exclusiva.

Sobre las paritarias, recuerda que las negociaciones con la UTA establecen un incremento salarial a partir de junio del 20 por ciento, una cuota no remunerativa de 16 mil pesos y que en agosto se ajusten nuevamente los sueldos. Macagno sostuvo que el sindicato acompañó este pedido de la Municipalidad. “Cada día de paro de los trabajadores significa una caída en la recaudación diaria de $560.000”, admite en una parte del pedido de incremento.

En cuanto a los subsidios nacionales, la empresa admite que a través de una gestión municipal obtuvieron una ayuda extraordinaria mensual de $7.800.000, pero aún así tan solo representa un 50 por ciento de lo que tenían presupuestado con los subsidios previamente existentes (Sistau y CCP), eliminados desde noviembre del año pasado.