Hay comercios que ya gastan más de 100 mil pesos de luz

A la inflación, el valor del dólar, el costo del transporte, la pérdida del poder adquisitivo por la crisis nacional y a la caída en la rentabilidad, el comercio tiene que sumar los altos costos que debe afrontar por los servicios, un ajuste salvaje avalado por el gobierno nacional. En la ciudad de San Luis, en los locales de dimensiones más grandes, aseguran que ya llegan a pagar más de 100 mil pesos de electricidad.

El Diario de la República hizo un recorrido por distintos negocios céntricos de la capital provincial para conocer cuál es el nivel de gastos que deben afrontar mes a mes. En ese sentido, hay que diferenciar a los comerciantes que son propietarios del local de aquellos que, además, tienen que pagar alquiler.

"Siempre estamos atentos a los gastos, tratamos de reducirlos y ser más productivos, para que el negocio mejore. Hoy las boletas de luz son muy importantes. Antes significaban un gasto bajo, pero en verano pagamos cien mil pesos por mes. En invierno baja a sesenta mil, quizás, cuando antes pagábamos diez mil", manifestó Antonio Azoro, gerente de Galver, una tienda de indumentaria.

En la confitería Aranjuez también se mostraron molestos con los gastos y reconocieron que durante los meses de invierno el costo de la luz supera los 100 mil pesos.

"En cuanto a los gastos, hoy en día, el de electricidad es el más significativo que tenemos, más si es un local con una superficie grande como este. Son tarifas que nos llevaron a tomar medidas como reformular el sistema eléctrico del negocio para generar un ahorro energético y que se refleje en la boleta que nos llega todos los meses", señaló César Romero, encargado de la sucursal en San Luis de Castellanas, un negocio de ropa.

Algunos locales pudieron invertir para bajar los costos, pero otros no corren con la misma suerte (Ver Mamma mia cierra...). Además, admitieron que no pueden cambiar hábitos como haría uno en su casa, por ejemplo, usar menos el aire acondicionado en verano o la calefacción en invierno.

"Estos son gastos ineludibles para un comercio. Tener un calefactor encendido es una necesidad básica para el personal y también para ofrecer un lugar accesible, cómodo y confortable para los clientes. Dentro del esqueleto de la programación de la actividad, el gas y la electricidad son un eje central", aseguró Jorge Moyano, vicepresidente de la Cámara de Comercio de San Luis.

"Las Pymes y pequeñas industrias que se dedican a la metalurgia y a distintos sectores industriales como proveedores de insumos son los que tienen que soportar los más altos costos. A raíz de eso, están minimizando la cantidad de horas de trabajo del personal para optimizar los tiempos al máximo. Hoy, la mayoría de las fábricas que pueden cortar la producción, lo han hecho hasta el miércoles (por mañana)”, sostuvo.

Moyano manifestó su preocupación en cuanto a los pequeños y nuevos emprendimientos, porque ya nota cómo intentan establecerse alquilando un local, pero a los pocos meses deben cerrar por “no tener la espalda ni un colchón de clientes establecido”.

Una esperanza pequeña

En general, los comercios coincidieron en que transitan una situación difícil, y que a lo largo de los últimos cuatro años han bajado gradualmente las ventas. Pero también recocieron un pequeño alivio con los planes "Ahora 12" y "Ahora 18" relanzados por el gobierno nacional, sumado al cobro del aguinaldo para los potenciales clientes.

"Se nota que la situación económica de estos últimos años repercutió en el bolsillo de la gente. Se retrotrajo en el consumo, porque somos un rubro que no es indispensable. Hay desaciertos en materia económica que llevaron a que a la gente no le alcance el dinero. Sin embargo, en estos últimos meses se reactivó un poco más el consumo, producto del reajuste en tasas financieras que tuvo el Estado para facilitar cuotas sin interés", explicó Romero.

En ese sentido Azoro aclaró: "A las ventas las contabilizamos en pesos. En ese sentido, obviamente vendemos más, por una cuestión inflacionaria. Si medimos operaciones, indudablemente el consumo viene en baja. Hace unos cuatro años estaba en alza, pero desde entonces gradualmente va en caída".

La fábrica de pastas no pudo hacerle frente a los gastos

"Mamma mia" cierra sus puertas

Para dimensionar el problema no hay nada mejor que un ejemplo. "Mamma mia" es una fábrica de pastas de la ciudad de San Luis que cerró sus puertas (actualmente están desarmando el local) porque no pudo afrontar los costos excesivos. "Uno de los factores que influyó para que cerremos es la situación económica, fundamentalmente por los gastos de servicios y de alquiler", manifestó Gerardo Navarro, dueño del local.

Explicó que para mantener el comercio ubicado en el Paseo del Padre paga unos 18 mil pesos de luz, casi 50 mil de alquiler y que además está en litigio por sobreprecios en las facturas de gas.

Navarro continuó: "A esta situación la venimos sintiendo desde fines del año pasado. Traté de mantener el negocio abierto, aún poniendo plata de mi bolsillo, pero no lo pude remontar. Esta es la época fuerte del local, pero con la caída de las ventas estoy facturando al mes de junio lo mismo que vendía en febrero, pero con el doble de gastos".

"Mamma Mia" funciona desde el año 1993 en la ciudad de San Luis y desde 1996 en el Paseo del Padre. "Es una marca registrada acá, y con mucho dolor hay que decir esta realidad", concluyó.