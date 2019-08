Un talento que es pura magia sobre la moto

Con solo 11 años, Juan Felipe García Martín, "pinta" para ser una de las máximas promesas del motocross puntano. El joven piloto de Villa Mercedes es dueño de un talento innato y ya tiene experiencia internacional: en 2018 participó en el "Winter Olympics de Motocross", en Estados Unidos.

Es el actual líder de la categoría 65 cc en el Campeonato Argentino y el MX cordobés, en donde fecha a fecha muestra capacidad y destreza. Su nombre figura en la lista para correr en octubre en Chile, en un certamen latinoamericano que se disputará en Pucón.

"Comencé por mi papá (Diego), él practicaba y yo lo iba a ver. Después me compró una moto y empecé a andar en la pista. Mi primera carrera fue a los 6 años, en 50 cc", recuerda Juan, que en 2014 se consagró en el Regional. Y continuó: "Es peligroso pero no me da miedo, me he caído varias veces. En 2017 me quebré la rodilla cuando entrenaba y tuve que usar yeso. Los circuitos con muchos saltos son los que más me gustan".

Juan brilla en su categoría tanto en MX Argentino (el calendario tiene 5 fechas) como en el cordobés (9 fechas) y se prepara para pasar a los 85 cc, en donde ya hace sus primeras armas.

"En 65 cc voy primero en los dos. En el Argentino faltan dos fechas y gané en La Rioja, Puerto Madryn (Chubut) y Monte Maíz (Córdoba). Y en el cordobés, quedan cuatro y el 24 y 25 de agosto corro en Achiras. Además, en este campeonato ya probé en 85 cc, con una moto Kawasaki. Es una categoría con pilotos de 13, 14 y 15 años”, comentó el alumno del 6º grado del Instituto Nuestra Señora del Carmen.

En cuanto al nivel que hay en uno y otro certamen, el villamercedino expresó: "Los dos son competitivos, pero en el campeonato de Córdoba hay más pilotos y mayor nivel. En el Nacional cuando se corre en lugares que quedan lejos no van todos, pero sí cuando se hace en el centro del país".

En noviembre de 2018, Juan viajó a Estados Unidos y se dio el lujo de participar en el "Winter Olympics de Motocross", una de las competencias más importantes en suelo norteamericano para las categorías junior. "Fue una experiencia hermosa e inolvidable. Estar una semana en una pista de esas características (participó en pruebas de supercross y motocross) fue increíble", manifestó.

A la hora de hablar de sus ídolos, el sanluiseño quiere destacarse como Martín Duplessis: "A nivel mundial me gusta Tim Gajser (Rusia) y en lo nacional Joaquín Poli (Santa Fe) y Juan Pablo Luzzardi (Bariloche). Tengo buen diálogo con Poli y Luzzardi, cuando terminan las carreras hablamos y a veces nos mandamos mensajes".

Juan, al igual que cuando acelera buscando llegar primero a la meta, tiene bien claro cuáles son sus objetivos: "Quiero subir de categorías y ser campeón nacional en MX1. Y también ir a un Mundial o a un Dakar".

Gracias a su performance en el plano nacional, Juan fue elegido para competir en octubre en Chile. Allí buscará sumar rodaje pero también conquistar su primer podio en el ámbito internacional.