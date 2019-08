Julián Gómez, el puntano que asoma en Boca

Julián Gómez tiene 17 años y asoma para tener rodaje en cualquier momento en el primer equipo de Boca Juniors. El viernes, el entrenador ‘Xeneize’ Gustavo Alfaro lo paró como titular en la zaga central junto a Paolo Goltz, con Julio Buffarini y Frank Fabra en los laterales.

El equipo formó con Marcos Díaz; Buffarini, Goltz, Julián Gómez, Fabra; Salvio, Reynoso, De Rossi, Obando; Hurtado y Tevez.

"No me lo veía venir, me sorprendió. Cuando dan los equipos, a mí me dan la pechera amarilla para los titulares, y en ese momento se me vinieron muchos recuerdos", dice Juli desde la pensión Boquense. Y cuenta: "Fueron 40 minutos de fútbol y me sentí muy bien. Antes de arrancar, Alfaro me dijo que estuviera tranquilo. Después de la práctica me corrigió un par de cosas y me felicitó por la personalidad en la cancha, pese a tener tan pocos años", contó.

Julián hizo inferiores en Juventud Unida Universitario, desde los 4 y hasta los 11 años. Boca vino a un torneo a Estancia Grande, en 2013, y jugó dos partidos ante la 2002 del "Juve", uno en la fase regular y otro en la final. A partir de ese momento, los entrenadores del ‘Xeneize’ hablaron con Darío, el papá del pequeño de 11 años que jugaba con la camiseta número 2, y el sueño empezó a tomar forma.

"Cuando vine a Buenos Aires al principio la pasé muy mal, extrañaba mucho, quería volverme, pero hoy veo que todo valió la pena. En este momento empiezan a llegar mensajes de todos lados y es cuando más tranquilo debo estar. Me vienen a la cabeza todos los momentos en que nos costó económicamente. Mi papá venía cada una semana a Buenos Aires y ahora se va acomodando todo", remarca Julián, sereno y convencido, como cuando sale con pelota al piso.

"Mi fuerte está en mi juego por abajo, me gusta salir jugando", dice el defensor de 1,86 metros, que parece seguir los pasos de Leonardo Balerdi, el villamercedino vendido a Borussia Dortmund de Alemania.

En Boca, y pidiendo pista, también está el volante central sanluiseño Matías Rosales, categoría 1999 e integrante del Sub 20 de Argentina.

Gómez cuenta: "Mis referentes en el plantel son Izquierdoz y López, que me hablan, explican y corrigen. Todo sirve para crecer".

Julián vino a jugar a San Luis hace cuatro años, cuando Boca visitó a Estudiantes en el ‘Coliseo’, que comenzaba su participación en las inferiores de AFA.

"La verdad es que todavía no caigo, las redes social están a full, estuve varias oportunidades jugando para los suplentes, pero nunca de titular en la Primera. Creo que todas las cosas tienen su recompensa y todo esto me ayuda a seguir adelante, a crecer personal y futbolísticamente. Todo se lo agradezco a mi familia, sobre todo a mis papás y a mi novia, que me apoyan y me bancan en esta locura", sostiene el puntano.

Los Gómez viven en el módulo 15 de la ciudad de La Punta. Anoche, los papás se emocionaron hasta las lágrimas con la noticia que llegaba de Casa Amarilla, pero lo viven con la misma serenidad que Julián, quien sostiene: "No hay que apurarse y, cuando se dé, tendré que aprovecharlo".

El puntano no está en la lista de concentrados para jugar el domingo en Paraná, ante Patronato, pero sabe que "es cuestión de tiempo".