Cuatro frentes competirán en las elecciones municipales

Las elecciones municipales del 10 de noviembre, que definirán al próximo intendente de la ciudad de San Luis, comienzan a tomar forma; anoche, vencido el plazo de presentación para las alianzas que participarán de los comicios, cuatro frentes se anotaron para buscar llegar al edificio de San Martín y Belgrano: el Justicialismo, San Luis Unido, la izquierda e Independientes por San Luis.

Quien realizó la presentación primero en el Tribunal Electoral Municipal —que funciona en las nuevas oficinas del Concejo Deliberante— fue el Frente Justicialista de Todos, que conforma el Partido Justicialista y tiene como aliados a Compromiso Federal, Partido Unión y Libertad, Más San Luis, Movimiento de Integración Latinoamericana de Expresión Social (Miles), Encuentro por la Democracia y la Equidad, Partido de la Lealtad Sanluiseña, Partido de la Victoria, Partido del Trabajo y la Equidad, Sanluiseños por el Cambio y Éxodo Puntano. Apoyan para la Intendencia a Sergio Tamayo, actual ministro de Turismo y Parques.

Fiel a su tradición partidaria, el Justicialismo se reunió en la sede de la capital, en Héroes de Malvinas, para firmar el acta constitutiva del frente, junto a los apoderados del resto de los partidos. El gobernador de la provincia, Alberto Rodríguez Saá, en calidad de presidente del Congreso provincial del PJ, acompañó la rúbrica.

“Tenemos la posibilidad casi histórica de renovarnos mucho, de presentar al candidato con un equipo importante”, dijo el Gobernador en señal de apoyo a Tamayo. “Parecería que la gente está queriendo que trabajemos juntos, la Provincia y el Municipio”, agregó el jefe del Ejecutivo provincial.

"El que no está acá es de Macri, más amplio no puede ser, más claramente no puede ser. Lo siento por el intendente actual que estaba en la fórmula de Macri, no estaba en la fórmula peronista”, apuntó refiriéndose a Enrique Ponce.

Minutos antes de las 19, llegaron al tribunal los apoderados del Frente San Luis Unido, que llevan como candidato a Gastón Hissa, actual diputado provincial por Avanzar. Además del partido fundado por el senador nacional Claudio Poggi —afín a Cambiemos—, acompañarán al legislador en su carrera al Municipio: el PRO, la UCR, Libres del Sur y el Partido Demócrata.

"El mecanismo que ha adoptado nuestro frente es el del consenso, no hay imposición de ningún espacio", aseguró Ricardo Endeiza, apoderado de Avanzar y del frente.

Casi la misma conformación de la alianza se había presentado para competir por la Gobernación el pasado 16 de junio, con la excepción de San Luis Somos Todos, la fuerza política del intendente Ponce. Tras la derrota, el jefe comunal se alejó de la alianza y semanas después anunció como sucesor a Enrique Picco, su secretario de Infraestructura. Al no ir en conjunto con otros partidos, los apoderados de la fuerza del Intendente no se acercaron ayer al tribunal. De todas maneras, tendrán tiempo hasta el 21 de setiembre, que vence el plazo para presentar a los candidatos.

A las 21 se presentó la tercera alianza que aspira al Municipio: el Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad. Conformado por el Partido de Trabajadores por el Socialismo (PTS) y el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) aún no definió su candidato a intendente. "Somos una fuerza que ha tenido crecimiento en los últimos tiempos. Y consideramos una buena oportunidad las elecciones municipales, más que nada porque ahora la izquierda avanza unida", justificó Johana Gómez, apoderada de la alianza.

A las 23 Roberto González Espíndola, concejal perteneciente al bloque Frente Unidad Justicialista, presentó el Frente Independientes por San Luis, conformado por el Frente Para la Victoria, Movipro, Movimiento de Acción Vecinal y PC.

Juan Domingo Cabrera, presidente del Concejo y del Tribunal Electoral Municipal; junto a Alejandro Ferrari, juez de Faltas municipal, como primer vocal; y Martha Raquel Corvalán, del Superior Tribunal de Justicia, como segunda vocal, serán los encargados de analizar las presentaciones y revisar todo el proceso eleccionario por los próximos dos meses.

Cronograma

-21 de setiembre

Vence el plazo para la presentación de candidatos.

- 11 de octubre

Vence el plazo para la presentación de boletas.

- 10 de noviembre

Elecciones municipales.

- 10 de diciembre

Asunción del nuevo intendente.

- Boleta Única Papel

La modalidad, impuesta por decreto por el intendente Ponce y luego reglamentada por el Concejo Deliberante, consiste en una plantilla única donde se disponen todos los candidatos a intendente y al menos los tres primeros concejales de cada propuesta.

- Fin de ciclo

Enrique Ponce finaliza su segundo mandato consecutivo como intendente municipal, tras ocho años de gestión (2011-2015 y 2015 y 2019).

- Renovación del Concejo

Ocho de las quince bancas se pondrán en juego.