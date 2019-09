Villa Mercedes: Ricky Sarkany pisó fuerte en la UPrO

“La pasión y el talento se solidifican en la universidad", aseguró este jueves el reconocido diseñador de zapatos, Ricky Sarkany, frente al colmado anfiteatro de la Universidad Provincial de Oficios “Eva Perón” (UPrO). A partir de su experiencia, animó a los espectadores a innovar y generar productos con identidad propia. Además, aprovechó para resaltar el trabajo académico que lleva adelante la institución.

“Me gusta llegar al auditorio, investigar qué es lo que quieren escuchar y transmitirles, no una clase de cómo ser exitoso porque no sé qué significa esa palabra, simplemente les cuento una historia de vida. Nací zapatero, mi papá lo era, mi bisabuelo, mis hijos lo son", dijo el hombre que hacía un año que no salía al interior del país a contar sus vivencias. Y continuó: "Nacimos enamorados de transformar un pedazo de cuero, una suela y un taco en algo que alguien no pueda dejar de tener y que refuerce, o exprese, parte de su personalidad. Que la gente sepa que si quiere depende de uno y que se puede, pero que lleva tiempo, no hay nada inmediato. Hubo muchísimos fracasos, tal vez más que los éxitos, más momentos feos que lindos”.

En un ida y vuelta con el público aconsejó sobre la importancia de esforzarse, innovar y ser originales. "Si cada día a la mañana dejan su pasión, su cuerpo en lograr hacer lo que quieren les aseguro que a lo largo del tiempo, si tienen criterio, cuidado y si siguen aprendiendo, seguramente cumplirán su sueño. Se trata de soñar en grande y luchar para cumplirlo. Cuando armamos una colección tiene que tener ADN propio. Nuestros zapatos son distintos, tienen personalidad, identidad. Tenemos que ser únicos y reconocibles", enfatizó.

A penas llegó a la UPrO, durante la mañana, recorrió los distintos talleres en donde cursan los estudiantes y destacó la formación en oficios. "Me parece maravilloso. Mucha gente egresa, empieza a trabajar, al tener solo lo teórico encuentra que no se siente cómodo, que no es lo que pensaba y termina haciendo otra cosa. Acá enseñan a ser estilista y están trabajando, enseñan cocina y están cocinando, electricidad y están experimentando. Mucho de lo que hacemos pasa por el conocimiento, la experiencia y la innovación; y el conocimiento nace en las facultades, de compartir con los maestros, con los compañeros, con los que van aprendiendo y motivándose. La pasión y el talento que manifiestan se solidifican en la universidad", remarcó.

El rector Joaquín Surroca sostuvo que la presencia de Sarkany acompaña a la capacitación que brindan en el cuarto nivel de las tecnicaturas. "Allí tratamos que nuestros egresados aprendan a gerenciar su oficio, allí reciben conceptos de calidad, comercialización, marketing, cómo fidelizar un cliente, hacer un contrato de trabajo", explicó.