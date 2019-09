La Punta recibirá el torneo Argentino U13

San Luis vuelve a ser sede de lo mejor del básquet femenino. El Campus de la Universidad de La Punta (ULP) “Arturo Rodríguez Jurado” albergará, desde este martes, el Campeonato Argentino Femenino U13. El torneo se extenderá hasta el domingo y este lunes llegan las selecciones participantes.

Los elencos que buscarán la corona nacional son: Mendoza, Neuquén, Río Negro, Buenos Aires , Misiones, Santa Fe, Córdoba, Chubut, Entre Ríos y San Juan. A estas diez, se suman San Luis y la Federación de Básquetbol del Área Metropolitana de Buenos Aires (FeBAMBA), que viene a defender el título conseguido el año pasado ante Entre Ríos, en Embalse (Córdoba).

"Más allá de que habrá un equipo ganador, este será un gran torneo por la convocatoria y porque mostrará a jugadoras dando un primer paso a una edad muy temprana. La Confederación Argentina de Básquetbol (CABB) apuesta por el femenino y esto es una muestra. Habrá representantes de la Selección Argentina observando los partidos", aseguró Miguel Amante, el presidente de la Federación de Básquet de la Provincia de San Luis.

Los doce equipos se dividirán en cuatro zonas. Los dos mejores de cada una disputarán los cuartos de final y los demás irán del noveno al duodécimo lugar. Las puntanas integrarán la zona "D", con San Juan y Entre Ríos. En la "A" estarán Mendoza, Neuquén y Río Negro. En el grupo "B" competirán FeBAMBA, Buenos Aires y Misiones; mientras que Santa Fe, Córdoba y Chubut integrarán la zona "C".

Las puntanas

Abril Stefani

Brenda Becerra

Alelí Coria

Fátima Soto

Antonella Cáceres

Victoria Andrada

Camila Andino

Melanie Soto

Lucía Fernández

Agostina Orozco

Ileana Barzante

Arabel Martina

Cuerpo Técnico: Alan Collado, Ignacio Páez y Guadalupe Cazzasa.

Fixture

Martes

Hora Zona Equipos

09:00 “A” Neuquén vs. Río Negro

11:00 “C” Chubut vs. Córdoba

13:00 “B” Misiones vs. Buenos Aires

15:00 Interzonal Mendoza vs. FeBAMBA

17:00 ACTO INAUGURAL

18:00 “D” San Luis vs. San Juan

20:00 Interzonal Entre Ríos vs. Santa Fe