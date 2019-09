Darán charlas para evitar la violencia en el fútbol infantil

En la ciudad de San Luis cerca de 8.000 chicos practican fútbol. La Liga Sanluiseña que los nuclea mostró preocupación por los niveles de violencia que se ven en el contexto de las canchas, que en su mayoría son de los padres contra los árbitros, rivales, técnicos y a veces hasta con los propios hijos. Por ese motivo la comisión directiva de la institución tomó la decisión de realizar jornadas de concientización en la que participarán todos los involucrados.

El actual presidente, Fernando Aguilera, le contó a El Diario de qué tratará la iniciativa. "En aproximadamente 15 días comenzaremos la primera parte de los encuentros que serán con dirigentes y técnicos de los diferentes clubes que existen en la ciudad. Luego, con el capitán de cada club y categoría haremos jornadas en las que habrá un psicólogo infantil. La idea es saber qué piensan y sienten sobre el juego y sus resultados", explicó del grupo de menores que va de entre los 7 y 17 años y a quienes buscan proteger del estrés que puede generarles la presión de un resultado o de un buen desempeño dentro de la cancha.

"Finalmente, y con un panorama más claro y profundo de lo que pasa en el ámbito del fútbol infantil, las charlas serán para los padres. Allí les explicaremos las consecuencias negativas que trae en sus hijos la violencia y las agresiones, que no siempre son contra los niños, pero que de igual manera absorben momentos tensos", detalló el presidente de la institución quien recalcó que hace muchos años que intentan parar con esos comportamientos.

"En nuestros clubes la violencia es fuera de la cancha, a diferencia de lo que sucede en las categorías de los mayores, en donde los enfrentamientos se dan entre los jugadores y dentro del campo de juego. Sabemos que es un tema de larga data y también que es difícil ponerle fin. Hay ideas muy arraigadas sobre lo que puede significar para una familia tener un Messi en casa. En algunos casos las exigencias aumentan y se depositan expectativas en los hijos que no siempre se cumplen. Queremos que los padres comprendan que hay tiempo para competir, pero ahora tienen que jugar", analizó el dirigente.

No es de ahora

Aguilera manifestó que el Tribunal de Disciplina de la Liga siempre existió y que para los casos en los que había episodios de violencia, ya sea verbal o física, se tomaban represalias. Además expresó que en la actualidad, en la mayoría de los partidos echan a un padre o madre de los alrededores del campo de juego por las mismas razones. "Hemos tomado medidas en conjunto con los clubes en los que se ejerció el derecho de admisión y por varias fechas no se permitió el ingreso del tutor en cuestión a los partidos. En el último tiempo hemos bajado la tolerancia a cero. En los partidos de AFA no está permitido que los padres griten. Es por eso que ante cualquier situación que genere molestia, el árbitro parará el partido para advertir que debe cesar con su acción. De persistir el mal comportamiento, se vuelve a parar el partido para hacerle el segundo y último pedido. Finalmente si no hay acatamiento se lo expulsa del predio. Si se niega se suspende el partido con la debida pérdida de puntos de los equipos y las sanciones que correspondan", destacó la máxima autoridad del fútbol infantil.