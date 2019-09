Investigan si el Municipio de El Morro fue autor de un incendio

San Luis Solidario y la Policía de Medio Ambiente trabajaron en la localidad de El Morro, en el Departamento Pedernera, para investigar las circunstancias en las que se generó un incendio tras una quema controlada que consumió entre 1.200 y 1.500 hectáreas de pastizales y monte nativo. Según explicaron en San Luis Solidario, la quema fue autorizada para hacerse el 30 de agosto de 8 a 12, pero el fuego se descontroló y terminaron de apagarlo el 1º de setiembre a las 18. Aseguraron que, si se comprueba que el Municipio de El Morro es responsable de no haber cumplido con los requisitos y las recomendaciones que se le hicieron, tendrá que pagar una sanción económica.

El jefe de San Luis Solidario, Damián Gómez, comentó que la Intendencia tenía un permiso de quema autorizada para el 30 de agosto. "Se le dan las recomendaciones y se genera un monitoreo durante y después de la quema. Vamos a evaluar también si cumplieron con eso", expresó. En un informe que emitió este programa aseguraron que se solicitó una quema “para la limpieza de terrenos que son propensos a eventuales incendios y receptores de material residual, roedores y reptiles venenosos.

Cabe destacar que no hay ningún tipo de vegetación o cultivo que puedan dañarse en la práctica de esta acción”.

"Además, la Municipalidad dejó en claro que los sectores seleccionados para la quema eran el ingreso a la localidad, sector oeste pasando por el costado y por detrás del cementerio hasta el límite de la autopista 55; y el sector noreste, partiendo desde el badén situado sobre la calle Pringles hasta el límite del arroyo El Morro”, especifica el informe y continúa: "El 30 de agosto, la Intendencia se encontraba realizando la quema de pasturas naturales y cortaderas. Como medida preventiva, se encontraban en la zona Bomberos Voluntarios de Naschel y personal de la Brigada Forestal municipal”.

Gómez manifestó que, en una conversación que tuvo con el secretario municipal, este le explicó que "ellos terminaron la quema controlada y libraron una guardia de ceniza de 20 minutos, se fueron y aparentemente el fuego salió de un sector que se reinició y generó el incendio". Sin embargo, Gómez declaro que "todo esto lo vamos a terminar de confirmar cuando se finalice la investigación".

Pero hay dos versiones más que ponen la sospecha en el Municipio y su negligencia. Gómez contó que los vecinos de la zona dijeron que se les escapó con fuego directo y no con un reinicio como declaró el secretario. Y varios productores afirmaron que están quemando el lugar desde hace una semana y sin autorización de San Luis Solidario. "Hay que escuchar todas las campanas, porque si salió de un reinicio pero se está quemando desde hace una semana, quiere decir que no se tomaron las precauciones necesarias. Además, la guardia de cenizas de 20 minutos también es poca, tienen que ser mínimo de una a dos horas, la de este último incendio fue de 24 horas. Finalizó el lunes a las 18", indicó.

Gómez advirtió que los reinicios pueden suceder hasta 24 horas después de apagado el fuego.

"Lo que hacemos con esta investigación es escuchar a todos para evaluar si habrá una sanción o no, pero por lo visto sí se le va a aplicar. Se quemaron entre 1.200 y 1.500 hectáreas. Vía satelital nos da unas 1.290, pero terrestre puede ser un poquito más. Estamos haciendo esa evaluación, porque esto no tiene precedente. Si un municipio estuviera haciendo la quema y se le salga de control no hay precedente", aseguró.