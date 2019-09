La justicia mendocina ordenó a una pareja a vacunar a sus hijos

La Justicia de Mendoza ordenó a un matrimonio vacunar a sus dos hijos y a cumplir con el calendario previsto por la Ley a pesar de su oposición, en un fallo inédito para la provincia.

El fallo, que se dio a conocer en las últimas horas pero fue dictaminado semanas antes, se basó en la nueva Ley Nacional de Vacunación que rige desde enero de este año y por medio del mismo, los dos chicos, de 5 y 7 años, finalmente fueron vacunados.

Se trata de la primera vez que un juez ordena a una pareja cumplir con el calendario de vacunación de sus hijos.

El argumento consiste en que la vacunación es obligatoria, por un lado como forma de una estrategia de salud pública, mientras que también se pondera el interés colectivo por encima del individual.

El fallo fue difundido a través de organismos provinciales para también avisar que "las vacunas son obligatorias".

"Lo que nosotros queremos hacer saber es que las vacunas son obligatorias en la Argentina por Ley y que la importancia radica fundamentalmente en que la decisión de vacunar o no, no es una decisión individual. Porque si yo decido no vacunarme no solo me pongo en riesgo sino que también pongo en riesgo a los demás", explicó Iris Aguilar, jefa del Departamento de Imunizaciones de Mendoza.

En declaraciones al diario UNO, la funcionaria advirtió que "la mayoría de aquellas personas que tienen reticencia con las vacunas tiene que ver con mitos, falsas contraindicaciones, muchos rumores que circulan por redes sociales, por cadenas de WhatsApp. Entonces hay mucha falsa información circulando en redes".

"Lo que nosotros vemos a diario es que aquellos papás o aquellos adultos que tienen dudas con vacunas y nosotros les explicamos basándonos en evidencias científicas, acceden a vacunarse. De hecho, muchos papás evacuaron sus dudas y vacunaron a su niño sin ningún tipo de inconveniente", añadió.

