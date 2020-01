Sarampión: piden vacunarse antes de viajar a Buenos Aires

Noventa y siete casos de sarampión fueron detectados durante 2019 en Capital Federal. Por eso, el Programa Epidemiología de la Provincia recomienda vacunarse antes de viajar a ese destino, así como también a las regiones V, VI, VII y XII de la provincia de Buenos Aires. Además piden no trasladarse con bebés menores de 6 meses y embarazadas que no tengan las dosis indicadas.

Rodrigo Verdugo, jefe del programa, expresó que para ir a Capital Federal hay que certificar tener el esquema de vacunación de sarampión al día, es decir, haberse colocado las dos dosis, sino hay que ponérsela quince días antes de emprender viaje. Lo mismo para aquellos que se dirijan fuera del país, como por ejemplo a Brasil, Venezuela y a los continentes de Europa, África, Asia y Oceanía.

Recordó que Argentina desde el 2000 no presentaba casos autóctonos y fue certificada como libre de esta enfermedad en 2016 por la Organización Panamericana de la Salud. "En 2019 tuvimos más enfermos que en estos 19 años. Algunos están relacionados a la importación, que es cuando una persona viaja al lugar infectado y vuelve con el virus, mientras que en otros la cadena de transmisión no es clara", dijo Verdugo y resaltó que si aparecen más casos en los próximos once meses, se pierde la certificación.

El funcionario remarcó que desde el último boletín, hay 97 personas infectadas de sarampión. "Tenemos que trabajar con mucha conciencia para volver a estar tranquilos. La única medida es la vacunación, pero entre las razones por las que resurgió esta enfermedad está no completar el esquema de las dosis exigidas, sobre todo en Europa con el movimiento antivacunas que deteriora la salud pública", dijo.

Aseguró que cuando se alcanza una cantidad alta de personas susceptibles a enfermarse es cuando se producen los brotes epidemiológicos. "Lo ideal es que más del 95 por ciento de la población esté inmunizada y que eso funcione como escudo para los que no recibieron las vacunas por alguna razón", precisó el jefe de programa. Afirmó que las dosis están disponibles en todos los vacunatorios de la provincia.

Verdugo recordó que San Luis, en octubre de 2018, realizó la campaña contra el sarampión y logró llegar al 99,9% de la población. "Tenemos un alto acatamiento por parte de los puntanos y por eso debemos mantenerlo", dijo. Asimismo indicó que el esquema de vacunas en los niños será distinto si se quedan en la provincia o viajan a las zonas de riesgo.

"Los mayores a 12 meses deben certificar una vacuna, y aquellos que superen los 5, dos dosis. Ante esta situación extraordinaria, los bebés de entre 6 y 12 meses deben colocarse 15 días antes una dosis fuera del calendario. Aconsejamos a las embarazadas que no viajen si no pueden comprobarlo; lo mismo con los menores de 6 meses que no pueden dársela", explicó el especialista.

Además, manifestó que en caso de ir a Brasil también deben colocarse la de la fiebre amarilla. Los interesados pueden hacerlo en los hospitales de San Luis y Juana Koslay, y en el centro de salud "Malvinas Argentinas" de Lafinur y Junín. En Merlo, en el Centro de Salud de Barranca Colorada y en Villa Mercedes en el policlínico "Juan Domingo Perón".