El renovado programa "Precios Cuidados" ya llegó a San Luis

Dentro de tantas pálidas, una buena para el bolsillo. Los puntanos ya pueden encontrar los artículos incluidos dentro del renovado programa nacional "Precios Cuidados". Carrefour, Vea y Walmart ya los comercializan en sus sucursales de la ciudad. Aunque con algunos faltantes en determinados artículos, en las góndolas se pueden encontrar la mayoría con sus respectivos cartelitos.

El nuevo plan tiene distintas listas de precios para 5 regiones: Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA); Resto de PBA (Provincia de Buenos Aires); Centro, Cuyo y Litoral; Noreste y Noroeste (NEA y NOA); y Patagonia. El primero es el que tiene los precios más baratos.

En Carrefour manifestaron que el viernes les llegó el listado de productos junto con la nueva cartelería, por lo que empezaron a comercializar los productos desde el sábado. En el Vea comenzaron unos días antes y aseguraron que los ofrecen en las tres sucursales que tienen en la ciudad. Walmart también ya los tiene en sus estanterías, aunque con los carteles en blanco y negro, mientras que los demás los tienen con sus clásicos colores blanco, azul y rosa.

Los artículos que se pueden encontrar son muy variados: bebidas, almacén, frescos, higiene personal y limpieza para la casa. El Diario de la República hizo un recorrido por los supermercados y encontró unos pocos faltantes. En los comercios explicaron que hay fabricantes que están muy lejos de San Luis por lo que todavía no llegan determinados artículos, pero en casi todos los casos siempre hubo otra alternativa, también dentro de Precios Cuidados.

Norma, clienta de Carrefour, manifestó: "Me gusta la idea, porque uno siempre está buscando precios bajos y me parece que esto sirve para tener una referencia de lo que valen los productos. No pude encontrar algunas cosas como el agua mineral, pero lo demás estaba".

José Luis puso en el chango un aceite incluido en el programa, pero afirmó que "siempre compro esta marca, no porque ahora esté en Precios Cuidados. El descuento no me parece mucho, pero como están congelados los precios, tal vez sí se note dentro de un tiempo. Me parece que está bueno que hayan seguido con esto porque la situación económica es difícil".

Dentro de lo que hay disponible ya se pueden comprar los ítems más cuestionados del nuevo listado, que son las bebidas con alcohol y las gaseosas. En los comercios estaba la híper famosa marca de cola de 1,5 litros a cien pesos. En cuanto a las cervezas, había disponible un solo artículo de los cuatro incluidos, a excepción de Walmart, que sí tenía una oferta más amplia. En este sentido, las críticas pasaron por quienes creen que con esta medida incentivan el consumo de bebidas que no son saludables.

La semana pasada el gobierno nacional relanzó el programa que nació en 2014 y continuó durante la gestión de Mauricio Macri, aunque con mayor discontinuidad en los comercios. Hace poco más de un año, El Diario reflejaba que los supermercados ofrecían apenas unos 30 productos sobre 500 que el programa decía tener.

En comparación con su versión anterior, redujeron unos 200 artículos, pero incorporaron primeras marcas que estaban ausentes. Según explicaron en el Gobierno, el listado viene con un descuento promedio del 8% en sus productos respecto de la versión anterior.

Ejemplos de los productos

Almacén

- Aceite Girasol "Cada Día" x1500cc. $127,66 *

- Arroz Parboil "Gallo" x500gr. $45,89 *

- Fideos Spaghetti Canale x500gr. $34,82 *

Bebidas

- Cerveza Retornable "Isenbeck" x1l. $90 *

- Agua Mineral Natural sin gas "Sierra de los Padres" x1,5l. $43,26 *

- Gaseosa "Coca Cola" x1,5l. $100 *

Lácteos

- Crema de leche "Sancor" x200gr. $83,35 *

- Leche en polvo Entera "Ilolay" x400gr. $187,79 *

- Queso cremoso Horma "La Paulina" x1kg. $347,10 *

Limpieza y perfumería

- Esponja con fibra multiuso "Virulana" x1u. $25,90 *

- Jabón liquido para ropa Doypack "Ace" x1400ml. $204 *

- Papel Higiénico doble hoja Elite 4x20mts. $94,95 *

*Precios para Centro, Cuyo y Litoral

Una app para informar y controlar

"Precios Cuidados" no solo renovó el listado de productos, sino también la app, que es de descarga gratuita.

En la misma uno puede informarse sobre el listado de productos que dice comercializar cada negocio, además de poner el precio establecido para cada artículo. El usuario, además, puede escanear el código de barras para saber si está o no en el programa. También muestra los supermercados adheridos más cerca de la ubicación del cliente.

La app ya tiene más de 50 mil descargas.