"Pedimos la pena máxima por la muerte de Fernando Báez Sosa"

“Es algo muy difícil lo que estamos atravesando en este momento, en la casa de mi primo tratamos de obviar todo lo que se dicen en la televisión, pero intenté seguir las noticias desde el celular. Pedimos justicia. Si dependiera de nosotros, pediríamos la pena máxima”, sostuvo Luis Palacios, familiar de Fernando Báez Sosa, el joven que fue asesinado por los rugbiers en Villa Gesell. El chico habló con el programa “Mañana es tarde” de Lafinur FM Radio y contó el dolor que vive la familia.

“A Fernando lo vi por última vez hace tres años cuando vino a vacacionar al Paraguay. Mi relación con él era bastante buena, no nos llevamos muchos años de diferencia, ambos éramos jóvenes y compartíamos mucho, como ir a la playa o hacer algo de turismo”, reveló sobre el apego que tenía con Fernando a pesar de la distancia.

Luis sostuvo que tiene un interrogante muy duro que no le permite seguir: “Nos llamamos primos pero era como mi hermano. Me gustaría preguntarles a los atacantes por qué lo hicieron, que les pasó por la cabeza para tener que asesinarlo. Yo no le encuentro explicación, fue de una manera muy fuerte”.

A pesar del dolor, el chico, que ahora está en Paraguay tras pasar la semana pasada en Argentina para visitar a su familia, recordó a Fernando de una buena forma: “Era una persona muy solitaria y amable. Era alegre”.