El Valle tuvo su primer triatlón del verano

Fueron 750 metros en el dique San Felipe, 20 kilómetros de ciclismo desde ese espejo de agua hasta Naschel y 5K de pedestrismo los que debieron afrontar los casi sesenta participantes que tuvo este Triatlón en el Valle del Conlara el último domingo.

La carrera tuvo modalidad Postas —Masculina, Femenina y Mixta— e Individual, en donde los ganadores de la General fueron Facundo Olguín en Caballeros y Débora Roy Gitto en Damas.

Hubo participantes de distintas localidades sanluiseñas: Naschel, Tilisarao, Santa Rosa, La Toma, Villa Mercedes y San Luis; a ellos se sumaron cordobeses de Río Cuarto, Villa Dolores y Mina Clavero.

“Fueron dos vueltas en el agua, en donde pude salir bastante rápido. En la bicicleta fue una tirada larga y se hizo difícil, con muchas cuestas. En la segunda transición me acalambré un poco los cuádriceps e isquios, por lo que el trote costó bastante, pero no aflojé. La sufrí, pero logramos terminar bien la carrera”, describió Roy Gitto, que también venía de lograr una victoria en el Acuatlón del Lago en Potrero de los Funes.

En Caballeros, la carrera tuvo un mano a mano entre dos grandes deportistas de San Luis: Olguín y Gastón Cambareri. Quien finalmente resultó vencedor contó el desarrollo de la prueba: "En el agua me fui con José María Adorno y nos alejamos bastante del pelotón. Después, en la bici arranqué solo hasta que en el kilómetro 8 me alcanzó Gastón. Llegamos juntos a la última transición y empezamos el trote. En el kilómetro y medio más o menos pude sacar una ventaja mínima que me permitió ganar”.

En las Postas, José Adorno, Rubén Barrera y Walter Páez ganaron en caballeros; en tanto que Iara Giovana, Daiana Quiroga y Andrea Nieto festejaron en Damas. En la Mixta, el triunfo fue para Fiama Bongiovanni, Diego Antún y Facundo Chiavassa.

El Valle del Conlara tendrá un nuevo Triatlón el 16 de febrero. La largada será en el mismo lugar, pero la llegada será en Tilisarao.