Tiene 60 años y unirá en bici San Luis con la Basílica de Luján

Nicolás Ruiz (60) nació en la provincia de Salta, pero hace 36 años que vive en San Luis. Hoy, a la 10 de la mañana, partirá en su bicicleta rumbo a la Basílica Nuestra Señora de Luján (provincia de Buenos Aires). El desafío es poder arribar a ese templo en un plazo de dos semanas.

Preparado con su equipo de ciclista, llegó a la puerta de El Diario. Sonriente, contó que recorrerá en total 718 kilómetros, pero que este es el puntapié de otro viaje que planea hacer en octubre con el mismo medio de transporte, nada más y nada menos que al Vaticano. "Mi primera idea fue ir a ver al Papa. Sé que tengo que ganar experiencia y acá veré mi resistencia", dijo.

Esperanzado expresó que a la primera parada la hará en Fraga, donde tiene amigos, y luego seguirá hacia la ciudad de Villa Mercedes. "Nunca hice tantos kilómetros, pero hace bastante que le debo la visita a la iglesia. Lo máximo que hice fue peregrinar 9 días desde San Cayetano a la Virgen de Luján", recordó el ciclista.

Con mucho cuidado apoyó la bicicleta en un cantero. En su manubrio tenía un cronómetro, un velocímetro, una cámara GoPro para grabar toda la travesía y un pequeño parlante de color rojo. Contó, con picardía, que para el viaje eligió llevar música alegre, como cuarteto y cumbia. Además, agregó que lo ayuda a concentrarse y disfrutar de otra manera la ruta. En la parte trasera colocó dos bolsos en los que lleva una carpa, ropa, colchoneta, frazadas y todo lo necesario para arreglar su medio de transporte en caso de pinchar una rueda.

Detalló que pasará la noche en algún camping o en estaciones de servicio. "Si me canso en mitad de la ruta armo la carpa o, si llego a un pueblo, me quedo en una estación de servicio. Aparte siempre en el camino encontrás gente solidaria", señaló el puntano y añadió que calcula que en 16 días llegará a destino. "Todavía no salgo y ya quiero llegar", manifestó ansioso.

Aunque su esposa y sus dos hijas no están de acuerdo con el viaje, Nicolás de igual manera saldrá a la ruta. "Hace bastante que se los comenté, pero no quieren saber nada. Me dicen que estoy loco, yo les digo que cada uno es dueño de cumplir sus sueños. En ese camino estoy", destacó.

Hace más de un mes que sale con la bici cargada para adaptarse al peso y que el recorrido no se le haga tan difícil. El puntano dijo que ya está adaptado y que fue así hasta la ciudad de La Punta y El Volcán. Resaltó que toda la vida le gustó estar en movimiento, tal es así que en 2011 participó de la tradicional Carrera de Mozos en Buenos Aires y se coronó campeón.

Recordó que los participantes recorrieron 1.300 metros vestidos con ropa de trabajo y transportaron hasta la meta una bandeja con un vaso de plástico y dos botellas, una de gaseosa y otra de agua. "Los porteños quedaron enojados porque les saqué el premio. Fue complicado porque se movía todo, por suerte lo logré", sostuvo.

Un elemento infaltable que llevará es su celular, el que no solo le permitirá mantenerse en comunicación con su familia, sino que también utilizará el GPS para orientarse. "El trato fue que todos los días pase un parte de cómo estoy. Así ellos se quedan tranquilos", precisó Nicolás, quien agregó que otro de sus objetivos es juntar firmas en el camino para pedir que aumenten la jubilación. "Trataré de llegar a la Casa de Gobierno y llevar la nota. En la ruta me va a ir bien. Tengo todo a mi favor", confió.

Resaltó que la gastronomía lo trajo a San Luis y que nunca más se fue. Además, detalló que es maestro pizzero; hace pizzas a la parrilla, a la piedra, horno y arrolladas. Se describió apasionado por el deporte y su bicicleta. "La cuido mucho. Me pueden pedir cualquier cosa, menos mi medio de transporte. Solo yo la puedo usar", concluyó el puntano, quien tomó la avenida Lafinur y se fue a ultimar detalles para emprender su aventura.