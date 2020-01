Industria y Comercio, en la agenda del Gobierno.

El Gobierno de la Provincia abrió una agenda en común con la industria y el comercio, dos sectores que fueron bastante golpeados en los últimos años, pero que intentan recuperarse con el apoyo del Estado. El ministro de Producción, Juan Lavandeira, y su hermano Sebastián, quien está al frente de San Luis Logística, se reunieron con representantes de ambos rubros para ofrecerles los servicios y herramientas de sus dependencias y diagramar proyectos en conjunto.

“El ministerio posee muchas herramientas para el crecimiento del sector agropecuario e industrial, mientras que la secretaría tiene sus políticas de inversión y desarrollo. Son eslabones de la producción que hay que articular”, expresó el mayor de los Lavandeira, quien hizo de anfitrión en las instalaciones de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) que están en Villa Mercedes.

“Estamos haciendo todo lo posible para abrir canales de comercialización. La idea es que la rueda empiece a girar de nuevo en San Luis”, dijo el Ministro de Producción Juan Lavandeira.

Al encuentro acudieron autoridades y representantes locales de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y de las cámaras industriales de San Luis y de Villa Mercedes, que escucharon con atención el desglose de todas las unidades de negocios que tiene el Gobierno y que apuntan “a potenciar la comercialización de la provincia con los mercados internacionales y a reducir las desventajas de estar lejos de los puertos y los centros de consumo”, según definió el secretario.

El ministro agregó que en sus primeras intervenciones a cargo de la cartera productiva se encontró con un sector dispuesto a trabajar en equipo para subsanar los efectos colaterales que dejó la crisis económica nacional. “Los invitamos para que puedan transmitirle al resto de sus colegas que pueden contar con estos servicios para generar un desarrollo en toda el territorio provincial y en la región. Hemos armado un equipo multidisciplinario y estamos haciendo todo lo posible para abrir los canales de comercialización para los pequeños y los grandes productores. La idea es que la rueda empiece a girar de nuevo para que crezca la producción en San Luis”, expresó.

“Si bien estamos en un momento complicado, la caída de empleo en la industria no ha sido tan brutal como en otros lugares”, comentó el Gerente de la Cámara de la Industria de Villa Mercedes, Horacio Barrionuevo.

El gerente de la cámara villamercedina, Horacio Barrionuevo, hizo su propio diagnóstico del sector fabril en la localidad. “Estamos en Argentina, por lo que hay cosas que no se pueden evitar. La gran ventaja es que tenemos varios rubros industriales y si bien estamos en un momento complicado, comparado con otros centros de una sola producción, los golpes no son tan grandes. Ha habido una disminución del empleo, pero en líneas generales, y esto en no desentenderse de los que tuvieron problemas, no hay una caída brutal como en otros lugares”, valoró.

El dirigente sostuvo que el diálogo entre los privados y el Ejecutivo provincial ya ha traído muchos beneficios para San Luis y apuestan a conseguir más. La reactivación de líneas ferroviarias, la formación de una red de distribución que reduzca los precios que pagan los consumidores por los productos hechos en las fábricas puntanas, y el avance en el uso de bitrenes, son algunos de los puntos que enumeró como vitales para fortalecer su sector.

Para Vito Carmosino, presidente de la CAME, el encuentro fue vital. "Esto hace que nos podamos encontrar en una misma mesa y contar nuestros problemas. Pero no solo venimos a llorar, sino a proponer el camino que tenemos para que el San Luis que hoy tenemos sea el de las oportunidades", expresó y explicó que hay muchas posibilidades en el comercio exterior para las materias primas y las manufacturas hechas en la provincia. Los servicios que ofrece la ZAL, afirmó, los ayudarán para mejorar sus esquemas y aprovechas esos espacios.

Servicios logísticos

Plataformas:

Entre los principales servicios para la industria y el comercio, están los beneficios de carga en la ZAL, el acopio de cereales en la Agrozal, las Zonas Aduaneras y los depósitos fiscales de la Zona Franca.

Transporte:

Cuentan con un desarrollo en bitrenes (camiones grandes) y una escuela de manejo, además del despacho de mercadería en tren hacia los puertos.

Pasturas:

La nueva unidad de negocios es el de compactación y exportación de alfalfa.